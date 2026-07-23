ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.03
usd:
318.98
bux:
144270.51
2026. július 23. csütörtök Lenke
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Résztvevõk Veszprémben, a Pannon Egyetem Pont Ott Partiján 2025. július 23-án.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

12 helyen lesz ponthatárbuli: már csak néhány óra, és minden eldől a felvételizők számára

Infostart / MTI

Csütörtökön hirdetik ki a felsőoktatási ponthatárokat; az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium (OGYM), az Oktatási Hivatal (OH) és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) Budapesten rendezi meg a központi Pont Ott Partit (POP), a ponthatárokról a felvételizők először itt értesülhetnek.

Az OH az MTI-vel azt közölte: a rendezvény központi helyszíne idén az ELTE Lágymányosi Campusa lesz, és további 11 helyszínen szerveznek hivatalos ponthatárvárót.

Csütörtökön 20 órakor Katz Sándor felsőoktatásért felelős államtitkár és Vanó Renáta, az OH felsőoktatásért felelős elnökhelyettese indítja el a felsőoktatási ponthatárok kihirdetését a központi helyszínen.

Délután a szervezők a felsőoktatásban rejlő lehetőségeket bemutató programokkal és népszerű könnyűzenei előadókkal várják a közönséget. Számos felsőoktatás intézmény információs pulttal jelen lesz az eseményen.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részletes program és további információ az esemény közösségimédia-felületén olvasható.

A ponthatárok kihirdetését a felvételizők idén is több helyszínen kísérhetik figyelemmel, ugyanis Debrecenben, Egerben, Győrött, Gyulán, Miskolcon, Nyíregyházán, Óbudán, Pécsett, Szegeden, Tatabányán és Veszprémben is lesz ponthatárváró rendezvény.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    12 helyen lesz ponthatárbuli: már csak néhány óra, és minden eldől a felvételizők számára

felsőoktatás

oktatási hivatal

höok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Átfogó közlekedési fejlesztések indulnak Budapesten – itt a lista

Átfogó közlekedési fejlesztések indulnak Budapesten – itt a lista
Régóta várt közlekedési fejlesztések indulhatnak Budapesten – hangsúlyozta Karácsony Gergely főpolgármester a 3550 milliárdos kormányzati Baross Gábor terv bejelentése után, összegezve az új lehetőségeket. Itt a teljes fejlesztési lista együtt: a főpolgármesteré, és Vitézy Dávid miniszteré.
 

Bejelentés: heteken belül áfamentes lesz a vényköteles gyógyszer

A javítóintézetek visszakerülnek a gyermekvédelem alá, már zajlik a folyamat

Kormányszóvivői tájékoztató jön

Felülvizsgálják a honvédségnél „fiatalítást” és vizsgálják a szolgálati járandóság rendszerét

VIDEÓ
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború és Hormuz: Meddig tart ki az olajkészlet? Deák András, Inforádió, Aréna
Vb-gyorsmérleg: A könyvelők és a szurkolók is örültek. Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.23. csütörtök, 18:00
Szécsényi Gábor
Az Autó főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem a legolcsóbbat keresik a magyar utazók: kiderült, mire nem sajnálják a pénzt

Nem a legolcsóbbat keresik a magyar utazók: kiderült, mire nem sajnálják a pénzt

Nőtt a kereslet az utasbiztosítások iránt, és egyre kevésbé az ár alapján választanak a magyarok. A Netrisk tavaly közel 400 ezer utasbiztosítási szerződés adatait elemezte, és 10-ből 9 utas a szolgáltatás színvonalát tartotta a legfontosabbnak, miközben a legalacsonyabb díjjal elérhető konstrukciók részesedése mindössze 3 százalék volt. A társaság a szakértői értékelésre, az ügyfél-visszajelzésekre és az értékesítési adatokra építve saját díját is elindította, idén első alkalommal a kiemelkedő szolgáltatást nyújtó utasbiztosításokat díjazták, az elismerések öt kategóriában találtak gazdára. A kezdeményezés célja a minőségi verseny ösztönzése a biztosítási piacon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagyon veszélyes bejelentést tett Donald Trump: tényleg két lépésre van az atomháború?

Nagyon veszélyes bejelentést tett Donald Trump: tényleg két lépésre van az atomháború?

A megállapodás Szaúd-Arábiával lehetővé teheti, hogy a királyság a saját területén dúsítson uránt.

BBC
Business Sport Travel Science
'What was their crime?': BBC visits Iran school where strike killed 120 children

'What was their crime?': BBC visits Iran school where strike killed 120 children

Nearly five months on, grief is still raw as a teacher and a mother recall the horror of the attack in Minab.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 23. 11:28
Átfogó közlekedési fejlesztések indulnak Budapesten – itt a lista
2026. július 23. 11:16
Meglepő fordulat az újdörögdi gránátbaleset ügyében
×
×