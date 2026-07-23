Az OH az MTI-vel azt közölte: a rendezvény központi helyszíne idén az ELTE Lágymányosi Campusa lesz, és további 11 helyszínen szerveznek hivatalos ponthatárvárót.

Csütörtökön 20 órakor Katz Sándor felsőoktatásért felelős államtitkár és Vanó Renáta, az OH felsőoktatásért felelős elnökhelyettese indítja el a felsőoktatási ponthatárok kihirdetését a központi helyszínen.

Délután a szervezők a felsőoktatásban rejlő lehetőségeket bemutató programokkal és népszerű könnyűzenei előadókkal várják a közönséget. Számos felsőoktatás intézmény információs pulttal jelen lesz az eseményen.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A részletes program és további információ az esemény közösségimédia-felületén olvasható.

A ponthatárok kihirdetését a felvételizők idén is több helyszínen kísérhetik figyelemmel, ugyanis Debrecenben, Egerben, Győrött, Gyulán, Miskolcon, Nyíregyházán, Óbudán, Pécsett, Szegeden, Tatabányán és Veszprémben is lesz ponthatárváró rendezvény.