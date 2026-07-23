Borul a közlekedés Dél-Pesten: mutatjuk, merre érdemes kerülni

Közleményük szerint a korlátozás idején a Soroksári útról egyik irányból sem lehet közvetlenül felhajtani a Rákóczi hídra Buda felé, valamint a hídról sem lehet lehajtani a Soroksári útra déli irányba, a Soroksári úton közlekedő autóbuszok pedig terelve közlekednek.

Az ideiglenes forgalmi rendre tájékoztató táblák hívják fel a figyelmet, a forgalmat jelzőlámpák irányítják az építkezés környezetében, az erre közlekedők torlódásra számíthatnak.

Mint írták, a lezárás várhatóan jelentősen befolyásolja a Dél-Pest és a belváros közötti közúti kapcsolatokat, ezért a Határ útnál külsőbb városrészekből érkezőknek érdemes a Soroksári út helyett elsősorban az M5-ös autópálya bevezető szakaszát, illetve az Üllői út útvonalát választaniuk. A Csepel felől a belváros irányába közlekedőknek lehetőség szerint az egyéni autóközlekedés helyett a H7-es HÉV használata ajánlott.

A lezárás közvetlen környezetében észak-déli irányban a párhuzamos Gubacsi út és a Mester utca kínál kerülőútvonalat. A Soroksári útról a Rákóczi hídra Buda felé déli irányból a Koppány utca-Mester utca, a Boráros tér felől pedig a Vágóhíd utca-Mester utca útvonalon lehet eljutni - olvasható.

Közölték: a Soroksári úton közlekedő 54-es, 55-ös, 223E, 224-es, 224E, 255E, 918-as, 923-as, 934-es, 966-os autóbuszok a Kvassay Jenő út - Hajóállomás utca - Soroksári út (Müpa utca) - Lechner Ödön fasor útvonalon kerülik ki a lezárt szakaszt. A Közvágóhídnál mindkét irányban a Kvassay Jenő úton a 179-es busz megállójában állnak meg.

A 2-es és a 24-es villamosok csak a MÜPA - Nemzeti Színház megállóig szállítanak utasokat. Közvágóhíd HÉV-állomás a Hajóállomás utcán át közlekedő 54-es, 55-ös, 223E, 224-es autóbuszokra átszállva érhető el.