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Nyitókép: Pexels.com

Lángoló napelemes tető Soroksáron

Infostart / MTI

A tűzről Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, a térség tiszás országgyűlési képviselője is írt Facebook-oldalán szerda este, jelezve, hogy Soroksáron a BILK Ipari Parkban gyulladt ki egy raktárépület teteje.

Háromezer négyzetméteren égtek napelemek szerda este egy soroksári raktárépület tetején, a tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a lángokat – közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Kisdi Máté tájékoztatása szerint a tűz egy XXIII. kerületi Európa utcai raktárépület tetején keletkezett.

A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, munkájukat önkéntes tűzoltók is segítették, végül létrasugárral, több víz- és védősugárral előbb körülhatárolták, majd megszüntették a lángokat, megmentve ezzel az épület csarnokrészét – mondta a szóvivő.

A tűzről Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, a térség tiszás országgyűlési képviselője is írt Facebook-oldalán szerda este, jelezve, hogy Soroksáron a BILK Ipari Parkban gyulladt ki egy raktárépület teteje.

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Kezdőlap    Belföld    Lángoló napelemes tető Soroksáron

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