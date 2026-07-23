A 23 klasszis az M4 Sportnak adott hosszabb interjújában elmondta, mivel jövőre Budapesten már az ötkarikás programmal megegyezően bonyolítják le a versenyt, most kell eldöntenie, hogy fő számai, a 100 és 200 méter hát mellé, mit illeszthet majd be.

Az Egyesült Államokban a legendás Bob Bowman irányításával készülő sportoló kijelentette, a következő olimpiára még két-három plusz számot venne fel, de csakis olyanokat, amelyekben esélye van az éremszerzésre.

Érdekesség, hogy Kós 200 méter háton olimpiai és kétszeres világbajnoknak mondhatja magát, Európa-bajnokságon viszont még nem győzött ebben a számban, ez számára egy külön motivációt jelent majd a francia fővárosban. Hozzátette, az ő programja ráadásul éppen ezzel a számmal indul majd a kontinensviadalon, ezért is bízik egy jó időben. Kós 50-100-200 méter háton, 100 és 200 méter pillangón, valamint 200 méter vegyesen nevezett az Eb-re, utóbbi viszont ütközik a 100 méter háttal, így jó eséllyel az egyik kiesik majd a programból.

Kós hosszabban beszélt Milák Kristófról is, akivel kapcsolatban egyelőre kérdéses, hogy vállal-e majd váltószámot az Európa-bajnokságon, ráadásul az már gyakorlatilag biztos, hogy a 4x100 méteres vegyesváltó mellúszóhiánya miatt nem is nevez a viadalra.

„Ha van egy Milák Kristófunk, és lett volna egy közepes mellúszónk, akkor aranyéremre is esélyesek lettünk volna, ami még sohasem történt meg Magyarországon. Nagyon szomorú vagyok emiatt, azért is jöttem ide Hódmezővásárhelyre, hogy gyakoroljuk a váltásokat. A gyorsváltó így is indulni fog, még ha nem is lesz a Kristóf, próbálunk azzal a négyessel, ami összeáll, egy érmet nyerni” – fogalmazott.

„Én azt érzem, hogy valaki akkor lesz legenda igazából, ha egy csapatot fel tud húzni maga köré. Ez egy elveszett lehetőség, amit most lehetett volna megalapozni. Amerikában a váltó az egyik legfontosabb dolog, hiszen tudják, hogy érmesek lesznek minimum, ha összeáll a legjobb négyes. Kristóf picit máshogy működik, ami nem vesz el semmit a tehetségéből, de szomorú, hogy csak magára gondol és nem a csapatra” – mondta Kós.

Az olimpiai bajnok magyar kiválóság röviden beszélt másik nagy álmáról, 200 méter háton az amerikai Aaron Peirsol világcsúcsának (1:51.92 perc) lehetséges megdöntéséről:

„Minden edzésen az a célvonal előttem, hogy megdöntsem ezt a rekordot. Ha most nem sikerül, akkor szerintem erre még két lehetőségem lesz, jövőre Budapesten, vagy két év múlva Los Angelesben” – mondta Kós, aki szerint most van pályafutásának azon időszakában, amikor még néhány évig képes lehet egyéni csúcsokra.