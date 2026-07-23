Bajban a kormány az egyetemi felvételik kiszivárgása és a Csótány párt miatt Indiában

A kormányfő csütörtökön az X közösségi oldalon közölte, hogy különbíróságokat állítanak fel a felvételi botrányok felelőseinek gyors és szigorú felelősségre vonása érdekében. „Semmi sem fontosabb fiataljaink jóléténél és jövőjénél” – írta Modi. Hozzátette: a diákok érdekeinek védelmét szolgáló intézkedések részeként gyorsított eljárásban tárgyalják majd a felvételi feladatok kiszivárogtatásával kapcsolatos ügyeket, és akik veszélyeztetik a fiatalok jövőjét, nem kerülhetik el a büntetést.

A bejelentés néhány órával azt követően hangzott el, hogy

a tüntetők összecsaptak a rendőrséggel Újdelhi belvárosában. A hatóságok könnygázt vetettek be, és gumibotokkal szorították vissza a demonstrálókat.

A tiltakozásokat a Csótány Néppárt (CJP) nevű mozgalom indította el a múlt hónapban a felvételi kérdések kiszivárogtatása miatt, amely mintegy kétmillió diákot érintett, és amelyet a helyi sajtó több öngyilkossággal is összefüggésbe hozott.

A mozgalom szerint Modi bejelentése nem elegendő. A CJP újfent Dharmendra Pradhán oktatási miniszter lemondását követelte, és közölte, hogy addig folytatja a tiltakozásokat, amíg a tárcavezető hivatalban marad.

Rahul Gandhi, a legnagyobb ellenzéki erőnek számító Indiai Nemzeti Kongresszus vezetője szintén bírálta a miniszterelnököt. Meglátása szerint a kormány felelős az oktatási rendszer válságáért, ezért az érintett minisztert meneszteni kell, Modinak pedig bocsánatot kell kérnie a diákoktól.

A helyi média beszámolói szerint szerda este több mint tízezer ember gyűlt össze az újdelhi Dzsantar Mantar tüntetési helyszínen. A rendőrség szerint egyes demonstrálók kövekkel és műanyag palackokkal dobálták meg az egyenruhásokat, több rendőrt megsebesítve.

A CJP alapítója, Abhidzsít Dipke szerda este a tüntetőknek azt mondta: „Eddig 25 nap telt el. Ha 25 hónapig tart, arra is készen állunk, de nem megyünk sehova”.

A biztonsági intézkedések részeként

csütörtökön határozatlan időre lezártak 16 metróállomást Újdelhi központi részén.

A megmozdulások Narendra Modi 2014-es hatalomra kerülése óta a legjelentősebb, fiatalok által vezetett tiltakozássorozattá váltak, és a miniszterelnök 2024-ben kezdődött harmadik kormányzati ciklusának eddigi legsúlyosabb politikai kihívását jelentik.

A kormány egy alkalommal már tárgyalt a tiltakozó mozgalom képviselőivel, és jelezte, hogy kész megvizsgálni követeléseiket; emellett parlamenti vitát és a vizsgarendszer reformját is felajánlotta.

A tüntetők követeléseit az ellenzéki pártok is támogatják. Rahul Gandhi az elmúlt napokban Modi rezidenciájánál és a parlament épületénél tartott demonstrációkon is részt vett.

Az indiai fiatalok körében egyre nagyobb az elégedetlenség a munkahelyek hiánya és a visszatérő vizsgabotrányok miatt. Az ügy egyben ritka lehetőséget teremtett az ellenzék számára arra, hogy nyomást gyakoroljon Modi kormányára és a Bharatija Dzsanata Pártra (BJP).

(Nyitóképünk: az indiai ellenzéki Csótány Néppárt tüntetõit oszlatják bambuszbottal (lathi) rendõrök Újdelhiben 2026. július 20-án, amikor az oktatási miniszter lemondását követelõ tiltakozók a parlament épületéhez próbáltak vonulni. A fiatalok vezette kormányellenes mozgalom tüntetését a rendõrség könnygázzal és bambuszbotokkal oszlatta szét.)