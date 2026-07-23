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anya kisgyermekét karjaiban tartva ül egy ágy szélén egy hálószobában
Nyitókép: Magnific.com

A Babaváró hitel kamatmentességét kockáztatja, aki megfeledkezik erről az igazolásról

Infostart

Hét éves lett júliusban a Babaváró hitel, a kamatmentes, szabad felhasználású államilag támogatott kölcsön, amelynek 11 milliós maximális összege a gyermekvállalás előtt álló házaspárokat célozza. A kamatmentesség feltétele, hogy 5 éven belül gyermek érkezzen a családba. Azonban ennek igazolása is kulcsfontosságú. A money.hu szakértői összefoglalták, hogy pontosan milyen igazolásokra lehet szükség.

Így marad a Babaváró végig kamatmentes A Babaváró hitel alaplogikája szerint a kölcsönt azok a házaspárok igényelhetik, amelyeknél 35 év alatti a feleség, és a bank hitelbírálati feltételei szerint hitelképesek. A kölcsön 5 évig kamatmentes. Az 5. év után megvizsgálják, hogy a pár teljesítette-e a gyermekvállalást. Ennek igazolása lesz a kulcs a további kamatmentességhez.

Ha a gyermekvállalás teljesült, akkor a kölcsön továbbra is kamatmentes marad. Ha nem, akkor a kölcsönt piaci kamattal kell tovább törleszteni, és az addig igénybe vett kamattámogatást egy összegben vissza kell fizetni, büntetőkamattal.

A hitelfelvevőknek kell lépniük, ha megszületett a gyermek

A hitelt nyújtó bank elsősorban onnan tudja meg, hogy megszületett a baba, hogy azt a házaspár lejelenti számukra. Az igazolás a gyermek születési anyakönyvi kivonatának, lakcímkártyájának, adókártyájának bemutatásával történik.

A terhesség alatt, a 12. hét után is igazolható a gyermekvállalás, sokan épp emiatt igénylik ekkor a Babaváró hitelt. Párhuzamosan elindítható a törlesztés szüneteltetése is. A várandósság betöltött 12. hetét és a szülés várható időpontját a kezelőorvos által kiállított dokumentummal kell igazolni. Ebben az esetben a szakorvosi igazolás kiállításának időpontja legfeljebb 15 nappal előzheti meg a kölcsönkérelem benyújtásának időpontját.

A gyermekvállalás speciális eseteinek igazolása

A gyermekvállalás az egyértelmű eseteken túl (várandósság, gyermekszületés) más élethelyzetekben is teljesülhet, és azokhoz különféle igazolások szükségesek a money.hu szakértői szerint:

  • Gyermek örökbefogadása: A gyermek lakcímkártyája és adókártyája mellett az örökbefogadást engedélyező végleges határozat vagy az örökbefogadásról a gyámhatóság által kiállított hatósági bizonyítvány szükséges az igazoláshoz.
  • Elhalt magzat (a várandósság 12. hetének betöltése után): Benyújtandó a szülész-nőgyógyász szakorvos által a magzat elhalásáról kiállított igazolás.
  • Halva született magzat: Ennek ténye a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendelet szerinti okirattal igazolható.
  • Elhunyt gyermek: Az élve született gyermek elhalálozását a halotti anyakönyvi kivonat igazolja.

Mit tehet, aki kicsúszik az igazolási határidőből?

A dokumentumok banki bemutatására 180 nap áll rendelkezésre, kiállításuk dátumától számítva. A várandósan történő igénylésre viszont több határidő is vonatkozik:

  • Maximum 15 nap lehet a szakorvosi dokumentum dátuma és a kölcsönkérelem benyújtásának időpontja között. A szakorvosi igazolás bemutatása csak a várandósság igazolásához elegendő.
  • A szülés várható időpontjától számított 180 napon belül még egyszer be kell menni a bankba, és igazolni kell, hogy a gyermek megszületett (vagy halva született, vagy a magzat elhalt).

Ha a jogszabályban előírt 180 napos határidőn belül a gyermekvállalás igazolása nem történik meg, azt jogilag úgy tekintik, mintha nem teljesült volna a gyermekvállalás.

Mit lehet tenni ilyenkor? Aki kicsúszott a határidőből, menjen be a hitelt nyújtó bankba a baba összes papírjával együtt, és kérje a banki ügyintéző segítségét. Azonban a bankban már nem mindig tudnak segíteni, mert a határidő figyelése sok esetben automatizált rendszeren keresztül történik, ami rögtön értesíti a Magyar Államkincstárt a 180 nap lejártáról.

Mentőöv lehet kérelemmel fordulni a kormányhivatalhoz. A Kincstár a családtámogatási rendszer nyilvántartásaiból is ellenőrizheti a gyermekvállalás teljesítését (pl. igényeltek-e az adott gyermek után családi pótlékot).

A felvett Babaváró hitel további sorsa szempontjából fontos, hogy ne egy igazoláson múljon a kamatmentesség, ezért érdemes feljegyezni a 180 napos határidőt, hogy ezalatt mindenképp kerüljenek banki bemutatásra a megfelelő papírok és okmányok.

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Kezdőlap    Gazdaság    A Babaváró hitel kamatmentességét kockáztatja, aki megfeledkezik erről az igazolásról

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