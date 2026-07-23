Még öt hétig rendőrök lepik el Budapestet

Félidejéhez ért az a fővárosi tízhetes közlekedésbiztonsági kampány, amelyet a vakáció kezdetével hirdetett meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK); szerdán a Margitszigetnél tartottak ellenőrzést a rendőrök.

Soós Zoltán, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályának kiemelt főelőadója a helyszínen újságíróknak arról beszélt, hogy a kampány során, a BKK-val közösen kijelölt helyszíneken,

még öt héten keresztül tartanak ellenőrzéseket,

amelyek során nyomatékosítják, hogy a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben.

Közölte, a kijelölt helyszíneken adott esetben

sebességellenőrzést végeznek, továbbá

a gyalogosokra és

a kerékpárosokra vonatkozó szabályok betartását ellenőrzik.

Erre azért van szükség, mert nyáron a gyerekek sokkal több időt töltenek közterületen - mutatott rá Soós Zoltán.

Az eddigi ellenőrzések tapasztalataira hivatkozva a leggyakoribb jogsértések között

a sebességtúllépést,

a gyalogosokra vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyását és

a nem megfelelő állapotú járművel való közlekedést

említette.

Soós Zoltán közölte: még öt hét van a kampányból, amelynek során hetente egy, speciálisan a gyermekek nyári közlekedésbiztonságára irányuló ellenőrzést tartanak. Ezek mellett a helyszíneken tanácsokkal is ellátják a közlekedőket.

Az elektromos rollerrel való közlekedésre vonatkozó kérdés kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy kisgyermekek számára semmiképpen nem javasolják az elektromos roller használatát, a felnőttek esetében pedig a védőeszközök viselésének szükségességét emelte ki.

A Margitsziget déli bejáratánál tartott akció során a szabályosan közlekedők figyelemfelhívó ajándékot is kaphattak.