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Rendőrök a Véda automata közlekedés-ellenőrzési rendszer egyik sebességmérőjével a 6-os főúton, Pécs határában 2016. április 21-én. Csaknem kilencszáz magyarországi helyszínen ellenőrzi a rendőrség a sebességhatár túllépését reggel hat óra óta 24 órán keresztül a Speedmarathon nemzetközi akció keretében.
Nyitókép: MTI Fotó: Sóki Tamás

Még öt hétig rendőrök lepik el Budapestet

Infostart / MTI

A felénél jár a közlekedésbiztonsági akció.

Félidejéhez ért az a fővárosi tízhetes közlekedésbiztonsági kampány, amelyet a vakáció kezdetével hirdetett meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK); szerdán a Margitszigetnél tartottak ellenőrzést a rendőrök.

Soós Zoltán, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályának kiemelt főelőadója a helyszínen újságíróknak arról beszélt, hogy a kampány során, a BKK-val közösen kijelölt helyszíneken,

még öt héten keresztül tartanak ellenőrzéseket,

amelyek során nyomatékosítják, hogy a felnőtteknek fokozottabban kell figyelniük a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben.

Közölte, a kijelölt helyszíneken adott esetben

  • sebességellenőrzést végeznek, továbbá
  • a gyalogosokra és
  • a kerékpárosokra vonatkozó szabályok betartását ellenőrzik.

Erre azért van szükség, mert nyáron a gyerekek sokkal több időt töltenek közterületen - mutatott rá Soós Zoltán.

Az eddigi ellenőrzések tapasztalataira hivatkozva a leggyakoribb jogsértések között

  • a sebességtúllépést,
  • a gyalogosokra vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyását és
  • a nem megfelelő állapotú járművel való közlekedést

említette.

Soós Zoltán közölte: még öt hét van a kampányból, amelynek során hetente egy, speciálisan a gyermekek nyári közlekedésbiztonságára irányuló ellenőrzést tartanak. Ezek mellett a helyszíneken tanácsokkal is ellátják a közlekedőket.

Az elektromos rollerrel való közlekedésre vonatkozó kérdés kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy kisgyermekek számára semmiképpen nem javasolják az elektromos roller használatát, a felnőttek esetében pedig a védőeszközök viselésének szükségességét emelte ki.

A Margitsziget déli bejáratánál tartott akció során a szabályosan közlekedők figyelemfelhívó ajándékot is kaphattak.

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