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Esernyős lány a Duna budai oldalán sétál az esőben.
Nyitókép: Getty Images/martin-dm

Az időjárás sem igazán tudja eldönteni, mit akar

Infostart / MTI

Anticiklon peremén egy hidegfront érkezett, amely mentén átmeneti felhőzetnövekedésre, szórványos záporokra, zivatarokra számíthatunk.

Csütörtökön egy északnyugatról délkelet felé haladó szakadozottabb frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amelynek hatására szórványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, a front vonalában megerősödik, de a zivatarok környékén is lehetnek erős, akár viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23, 29 fok között várható.

A hidegfront után kissé visszaesik a hőmérséklet, majd ismét emelkedésnek indul, így szombaton már kellemes, mérsékelten nyárias időre készülhetünk. Vasárnap a nap nagy részében hasonló idő ígérkezik, majd a délutáni óráktól érdemes lesz kémlelni az eget, mert egy újabb hidegfront közelítheti meg a Kárpát-medencét, aminek hatására ismét megnő majd a csapadékhajlam – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.

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