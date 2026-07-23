Az időjárás sem igazán tudja eldönteni, mit akar

Csütörtökön egy északnyugatról délkelet felé haladó szakadozottabb frontális felhősáv következtében átmenetileg megnövekszik a felhőzet, amelynek hatására szórványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, a front vonalában megerősödik, de a zivatarok környékén is lehetnek erős, akár viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23, 29 fok között várható.

A hidegfront után kissé visszaesik a hőmérséklet, majd ismét emelkedésnek indul, így szombaton már kellemes, mérsékelten nyárias időre készülhetünk. Vasárnap a nap nagy részében hasonló idő ígérkezik, majd a délutáni óráktól érdemes lesz kémlelni az eget, mert egy újabb hidegfront közelítheti meg a Kárpát-medencét, aminek hatására ismét megnő majd a csapadékhajlam – hangzik el a HungaroMet videós előrejelzésében.