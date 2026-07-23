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Nyitókép: Pixabay

Egy arab férfi magyar nők ezreivel tolt ki

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Ellopták a 430 ezres taglétszámű Asszonysutyorgó Facebook-csoportot, az új admin profilja szerint egy marokkói arab férfi, aki nyilvánosra állította az eddig zárt csoportot.

Július eleje óta nem kerültek ki újabb posztok az egyik legnagyobb, 430 ezer taggal rendelkező magyar Facebook-csoportba, az Asszonysutyorgó oldalára, mert mint kiderült, az adminoktól ellopták a csoportot – írja a 444. A csoport új adminja Yassine Zidouh, aki a Facebook-profilja szerint egy marokkói születésű, Temarában élő férfi.

Az eddig zárt csoportot, ahol kizárólag nők lehettek tagok – ahova az elmúlt hónapokban/években a legtöbben már álnéven posztoltak, a posztok sok esetben intim jellege miatt – csütörtök reggel az új admin nyilvánosra állította.

Az eredeti adminok már hetekkel ezelőtt jelentették a problémát a Facebooknak, eddig látszólag eredménytelenül.

Az Asszonysutyorgó új adminjához hasonlóan szintén marokkói profilok vannak azon csoportok mögött is, amik politikusokról csinálnak kamu Facebook-csoportokat

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