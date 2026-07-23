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Macy Gray amerikai dalszerzõ-énekesnõ fellép a San Sebastián Dzsesszfesztiválon a baszkföldi San Sebastiánban 2017. július 24-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Javier Etxezarreta

Grammy-díjas világsztár érkezik Budapestre

Infostart / MTI

Macy Gray Grammy-díjas amerikai énekes-dalszerző november 30-án az Akvárium Klubban lép fel Budapesten koncertkörútja, a The Trouble With The Truth Tour keretében.

A szervezők MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében kiemelik, hogy a rekedtes hangjáról ismert R&B- és soulénekes az 1999-ben megjelent On How Life Is című albumával vált világhírűvé. Az I Try című dalért 2000-ben Grammy-díjat kapott, lemezeiből világszerte több mint 25 millió példány fogyott.

Macy Gray több mint huszonöt éve tartó pályafutása során Ariana Grandéval, Bobby Brownnal és a Galactic együttessel is dolgozott, emellett több filmben és televíziós sorozatban szerepelt.

A budapesti koncerten ismert slágerei mellett újabb dalai is elhangzanak. A jegyértékesítés július 24-én 10 órakor kezdődik.

A közleményben felidézik, hogy az ohiói Cantonból származó művész eredetileg forgatókönyvírást tanult a Los Angeles-i USC Egyetemen. Diákként kezdett dalokat írni barátainak, majd amikor a demófelvételre szerződtetett énekes nem jelent meg, ő maga állt a mikrofon mögé. Ez a váratlan pillanat indította el azt a pályafutást, amelynek során Macy Gray a modern soul egyik legismertebb hangjává vált.

Mint írják, az áttörést az 1999-ben megjelent On How Life Is című debütáló albuma hozta meg, amely világszerte több millió példányban kelt el, az Egyesült Államokban pedig háromszoros platinalemez lett. Az albumon szereplő I Try minden idők egyik legismertebb soul slágerévé vált, amelyért 2000-ben Grammy-díjat nyert a Legjobb női popénekes kategóriában. Macy Grayt karrierje során ötször jelölték Grammy-díjra, két BRIT Awardot nyert, albumaiból pedig világszerte több mint 25 millió példány fogyott.

Kiemelik: Macy Gray koncertjei rendszeresen teltházasok Európában, Észak-Amerikában és a világ egyéb számos pontján. Filmes és televíziós szerepeivel is jelentős sikereket ért el: olyan produkciókban szerepelt, mint a Training Day, a For Colored Girls, a Brotherly Love, a Cardboard Boxer, valamint a Netflix Fuller House című sorozata.

Munkásságáért 2014-ben újabb elismerést kapott, amikor szülővárosában, az ohiói Cantonban beválasztották a National Rhythm & Blues Hall of Fame tagjai közé.

Macy Gray napjainkban is aktív alkotó, 2023-ban jelent meg zenekarával, a The California Jet Clubbal készített The Reset című albuma, amely társadalmi kérdéseket és az emberi kapcsolatokat helyezi középpontba, 2024-ben pedig a Big Freedia közreműködésével készült I AM című kislemezzel tért vissza, amely az önelfogadás és az egyéniség vállalásának üzenetét közvetíti.

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Kezdőlap    Kultúra    Grammy-díjas világsztár érkezik Budapestre

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