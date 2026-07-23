Kiderült, hol lehet elcsípni a Forma–1 sztárjait Budapesten

Az Origo információi szerint a mezőny nagy része Budapest belvárosának luxusszállodáiban száll meg, így a rajongóknak akár autogramra vagy közös fotóra is lehet esélyük.

A Ferrari és a Red Bull versenyzői idén is a Four Seasons Hotel Gresham Palace vendégei, bár előbbi istálló részéről csak Charles Leclerc száll meg a belvárosi hotelben, csapattársa, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton ezúttal is a Hungaroringen kialakított motorhome-jában tölti a versenyhétvégét – olvasható. Hírek szerint párja, Kim Kardashian is Magyarországra érkezett, és a helyszínen tekintheti meg a 41. Magyar Nagydíjat.

A Mercedes pilótái az Al Habtoor Palace-ben (a korábbi Ritz-Carltonban) laknak, míg a McLaren versenyzői, Oscar Piastri és Lando Norris az Aria Hotel Budapestet választották.

Akik tehát a pályán kívül is szeretnének találkozni kedvenceikkel, ezeknél a szállodáknál próbálkozhatnak a Magyar Nagydíj hétvégéjén.