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Ferraris Lewis Hamilton (left) and Kim Kardashian after the Monaco Grand Prix at the Circuit de Monaco, Monte Carlo. Picture date: Sunday June 7, 2026. (Photo by David Davies/PA Images via Getty Images)
Nyitókép: David Davies/PA Images via Getty Images

Kiderült, hol lehet elcsípni a Forma–1 sztárjait Budapesten

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Már csak egy nap van hátra a 41. Magyar Nagydíj edzésrajtjáig, a szurkolókat pedig ilyenkor mindig ugyanaz a kérdés foglalkoztatja: hol lehet összefutni a Forma–1-es pilótákkal?

Az Origo információi szerint a mezőny nagy része Budapest belvárosának luxusszállodáiban száll meg, így a rajongóknak akár autogramra vagy közös fotóra is lehet esélyük.

A Ferrari és a Red Bull versenyzői idén is a Four Seasons Hotel Gresham Palace vendégei, bár előbbi istálló részéről csak Charles Leclerc száll meg a belvárosi hotelben, csapattársa, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton ezúttal is a Hungaroringen kialakított motorhome-jában tölti a versenyhétvégét – olvasható. Hírek szerint párja, Kim Kardashian is Magyarországra érkezett, és a helyszínen tekintheti meg a 41. Magyar Nagydíjat.

A Mercedes pilótái az Al Habtoor Palace-ben (a korábbi Ritz-Carltonban) laknak, míg a McLaren versenyzői, Oscar Piastri és Lando Norris az Aria Hotel Budapestet választották.

Akik tehát a pályán kívül is szeretnének találkozni kedvenceikkel, ezeknél a szállodáknál próbálkozhatnak a Magyar Nagydíj hétvégéjén.

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Kezdőlap    Sport    Kiderült, hol lehet elcsípni a Forma–1 sztárjait Budapesten

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