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Nyitókép: Constantine Johnny/Getty Images

12 napja bombázza folyamatosan Amerika Iránt

Infostart / MTI

Az a nyilvánosan vállalt célja, hogy csökkentse Irán azon katonai képességeit, amelyekkel a polgári és kereskedelmi hajózást fenyegeti a térségben.

Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat indított iráni célpontok ellen - közölte szerdán a Középső Parancsnokság (CENTCOM).

Az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzse azt közölte, hogy washingtoni idő szerint a támadás a kora esti órákban kezdődött, és továbbra is az a célja, hogy csökkentse Irán azon katonai képességeit, amelyekkel a polgári és kereskedelmi hajózást fenyegeti a térségben.

Az Egyesült Államok hadserege az elmúlt mintegy két hétben rendszeresen, washingtoni idő szerint a késő délutáni és kora esti órákban támadott katonai célpontokat, elsősorban az iráni partvidék közelében. A szerdai akció már a 12. egymást követő napon indult.

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