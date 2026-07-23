Most érdemes kémlelni az eget

A Déli Delta Aquaridák és az Alfa Capricornidák ugyanazon az éjszakán, július 30-ról 31-re virradóan érik el aktivitásuk csúcsát. A két meteorraj mégis egészen eltérő látványt nyújt. A Déli Delta Aquaridák gyorsabb, finom fénycsíkokat húzó meteorjairól ismertek, míg az Alfa Capricornidák ritkábban jelentkeznek, cserébe időnként fényes tűzgömbökkel ajándékozzák meg az égbolt szerelmeseit. Ezek a ragyogó meteorok még a Hold erős fénye mellett is látványosak lehetnek – olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló közleményében.

Mint írják, a meteorrajok megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre vagy binokulárra – a hullócsillagokat mindig szabad szemmel érdemes keresni. Minél nagyobb égterületet látunk be, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy elcsípjünk egy meteort. A megfigyeléshez olyan helyet válasszunk, ahol nincs épület, fa vagy hegy a déli látóhatár közelében – például a fővárosban a Hármashatár-hegy, vagy vidéken egy nyílt mező jó választás lehet – tanácsolják.

Az Alfa Capricornidák látszólagos kiindulási pontja a Bak csillagképben található, éjfél után 30 fok felett delel a radiánsa. A Déli Delta Aquaridák meteorjai látszólag a Vízöntő csillagkép felől indulnak, radiánsuk hajnal 3 óra körül, 27 fok magasan delel. A meteorrajok alacsony kiindulási pontja és a majdnem telihold miatt a maximálisnál kevesebbet láthatunk, 10-15 hullócsillagot várhatunk óránként

Kevesen tudják – jegyzik meg –, hogy az Alfa Capricornidák meteorraj felfedezése magyar csillagász nevéhez fűződik. A meteorrajt 1871-ben Konkoly Thege Miklós fedezte fel Ógyallán. A neves csillagász alapította azt az intézetet, amelynek utódja ma a HUN-REN CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet, ahol a Svábhegyi Csillagvizs-gáló is működik.

Július utolsó éjszakáján így egyszerre két meteorrajt is megcsodálhatunk, képzeletben már a Perseidák hullócsillagaira hangolódva.

„Ha tehetjük, keressünk egy sötét, fényszennyezéstől mentes helyet, nézzünk fel az égre, és hagyjuk, hogy a nyári éjszaka hullócsillagai és tűzgömbjei elkápráztassanak. Aki az otthoni észlelésnél romantikusabb és komplexebb élményre vágyik, annak kiváló alkalmat nyújt a Svábhegyi Csillagvizsgálóban Kövi Szabolcs hullócsillagzáporral fűszerezett zenei estje, melyet interaktív csillagászati programok vezetnek fel, majd távcsöves észlelés követ.”