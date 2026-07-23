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Kutya úszik a vízben.
Nyitókép: Pixabay

Vége lehet a keszthelyi kutyás strandnak

Infostart / MTI

Keszthely felfüggeszti a tagságát a Balatoni Szövetségben, a kutyás strand üzemeltetőjével kötött szerződést pedig felbontja – ezekről is vitázott szerdán a város képviselő-testülete.

Tóth Gergely polgármester (Városukért Tenni Akarók Egyesület - Vártak) előterjesztésére a testület kezdetben a Balatoni Szövetségből való kiválásról vitázott, végül a tagság felfüggesztéséről szavazott.

A városvezető indoklása szerint igazságtalan, hogy a legnagyobb tóparti városok fizetik a legmagasabb tagdíjat, az elnökségből azonban évek óta ki vannak zárva, ő maga is többször kezdeményezte, de nem is lehetett jelen fontos ügyek tárgyalásain.

Szerinte nem volt „demokratikus jelölési folyamat”, ahogy a jelenlegi elnököt megválasztották a több mint 120 éve működő, mintegy száz települést tömörítő szerveződés élére. Pali Róbertet, Vonyarcvashegy független polgármesterét ezért többször is felszólította, hogy mondjon le, hosszú éveken át ugyanis a három város, Siófok, Balatonfüred és Keszthely polgármesterei váltva töltötték be az elnöki posztot.

Tóth Gergely jelezte azt is, hogy kedden alakult meg a Balaton körüli városok új érdekvédelmi szervezete, a B4-ek Szövetsége, amit minden szempontból hatékonyabbnak tart a Balatoni Szövetségnél.

A vitában Sáringer-Kenyeres Marcell (Fidesz–KDNP) és Szántó András, a korábban a polgármesterrel együtt a Vártak színeiben mandátumot elnyert Demokratikus Koalíció-s képviselő is ellenezte a kilépést vagy a tagság felfüggesztését, a többség azonban végül megszavazta, hogy Keszthely egyelőre szünetelti a tagságát.

Hosszas, néha személyeskedő vita, korábban pedig Facebookos üzengetés volt arról az ugyancsak polgármesteri előterjesztésről, hogy mondják fel a szerződést a Keszthelyi Kutyás Élménypark és Piknikkert üzemeltetőjével.

A városvezető az ülésen kifejtette: a korábbi, fideszes városvezetés előnytelen szerződést kötött az üzemeltetővel, ennek kapcsán hűtlen kezelés gyanújával feljelentést is terveznek. Nehezményezte azt is, hogy a kezdeményezése ellenére a strand üzemeltetője nem kívánta bárki által szabadon látogathatóvá tenni a fürdőhelyet, amelynek nincs is engedélye kutyás strandkénti üzemeltetésre.

Sziládi-Kovács Tibor, a strand üzemeltetője szerint mindezek csak ürügyek, amivel a vállalkozását akarják ellehetetleníteni, holott egy új turisztikai vonzerővel is gyarapította a várost az elmúlt hét évben.

A képviselők végül hét igen és négy tartózkodás mellett megszavazták, hogy szeptember végével felbontják a vállalkozóval kötött szerződést azzal, hogy új funkciót kap a part menti terület.

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Kezdőlap    Belföld    Vége lehet a keszthelyi kutyás strandnak

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