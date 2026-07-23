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Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere beszédet mond az új MOL Bubi gyűjtőállomás átadóján a Szentlélek téren 2023. március 31-én. Újabb hét gyűjtőállomással bővült a Mol Bubi közbringarendszer hálózata Budapest III. kerületében.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Vége a Fidesz-frakciónak a III. kerületben

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Kilépések miatt a minimális létszám alá csökkent a képviselőcsoport. A polgármester tett erről bejelentést.

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság szerdai ülésén Kozma János és Malinás Sándor képviselők bejelentették, hogy kilépnek a Fidesz-frakcióból – közölte a Facebookon Kiss László III. kerületi polgármester. S mivel 3 főből minimum állnia kell egy képviselőcsoportnak, a Fidesz frakciója így meg is szűnt.

A polgármester tudomása szerint a III. kerület az első, ahol megszűnt a korábbi kormánypárt frakciója.

A kilépések bővebb okairól nincs információja.

A két kilépett politikus függetlenként folytatja a testületben.

Mint a Telex cikkéből kiderül, az áprilisi választás óta Pakson már történt hasonló, a frakció tagjai közölték, hogy a jövőben független önkormányzati képviselőkként folytatják a munkájukat annak érdekében, hogy pártpolitikától mentesen dolgozzanak Paksért.

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Kezdőlap    Belföld    Vége a Fidesz-frakciónak a III. kerületben

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