Vége a Fidesz-frakciónak a III. kerületben

A Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság szerdai ülésén Kozma János és Malinás Sándor képviselők bejelentették, hogy kilépnek a Fidesz-frakcióból – közölte a Facebookon Kiss László III. kerületi polgármester. S mivel 3 főből minimum állnia kell egy képviselőcsoportnak, a Fidesz frakciója így meg is szűnt.

A polgármester tudomása szerint a III. kerület az első, ahol megszűnt a korábbi kormánypárt frakciója.

A kilépések bővebb okairól nincs információja.

A két kilépett politikus függetlenként folytatja a testületben.

Mint a Telex cikkéből kiderül, az áprilisi választás óta Pakson már történt hasonló, a frakció tagjai közölték, hogy a jövőben független önkormányzati képviselőkként folytatják a munkájukat annak érdekében, hogy pártpolitikától mentesen dolgozzanak Paksért.