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Mosolygós nő pihen a medence vízében.
Nyitókép: Getty Images/Drazen Zigic

Jön a strandok éjszakája – Mutatjuk az érintett fürdőhelyek listáját!

Infostart / MTI

Tizenhetedik alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton, a programsorozathoz idén ötvennégy fürdő csatlakozott az ország minden részéből.

Július utolsó szombatján több mint másfél évtizedes hagyománnyal rendezi meg a fürdőszövetség a Strandok éjszakáját. A strandok többsége ezen a napon éjfélig nyitva tart, néhány helyszín pedig hajnali 1-ig vagy 2-ig is látogatható – közölte a fürdőszövetség.

Az éjszakai programok között élő koncert, dj, retro disco is lesz. A vendégeket szaunaszeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az idei különlegességek között van búvárkodás víz alatti fotózással, fürdőruha bemutató, lebegő hangtálfürdő, aura- és írisz fotózás.

A Strandok éjszakája programhoz csatlakozott fürdők teljes listája a Magyar Fürdőszövetség honlapján érhető el.

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