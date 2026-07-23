Jön a strandok éjszakája – Mutatjuk az érintett fürdőhelyek listáját!

Július utolsó szombatján több mint másfél évtizedes hagyománnyal rendezi meg a fürdőszövetség a Strandok éjszakáját. A strandok többsége ezen a napon éjfélig nyitva tart, néhány helyszín pedig hajnali 1-ig vagy 2-ig is látogatható – közölte a fürdőszövetség.

Az éjszakai programok között élő koncert, dj, retro disco is lesz. A vendégeket szaunaszeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az idei különlegességek között van búvárkodás víz alatti fotózással, fürdőruha bemutató, lebegő hangtálfürdő, aura- és írisz fotózás.

A Strandok éjszakája programhoz csatlakozott fürdők teljes listája a Magyar Fürdőszövetség honlapján érhető el.