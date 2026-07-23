Orosz-amerikai külügyminiszteri csúcs után – minden hiába?

Az orosz fél tájékoztatása szerint MArco Rubio és Szergej Lavrov „a kétoldalú és a nemzetközi kérdések széles köréről, a legutóbbi legfelső szintű kapcsolatfelvétel folytatásaként folytattak részletes véleménycserét”.

Lavrov szerint elfogadhatatlan a „kijevi rezsim” további fegyverzése, valamint az európai országok „általánosan destabilizáló politikája”, amely eddig is arra törekedett, hogy „stratégiai vereséget” mérjen Oroszországra. Az orosz tárcavezető megerősítette az orosz fél készségét a konfliktus politikai-diplomáciai eszközökkel való rendezésére, valamint elkötelezettségét azon javaslatok iránt, amelyeket az amerikai fél terjesztett elő a Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök anchorage-i találkozóján, és amelyekkel az orosz vezető egyetértett.

Az amerikai külügyminisztérium szerint a két diplomata „megbeszélte az Egyesült Államok és Oroszország közötti kapcsolatokat, valamint annak szükségességét, hogy véget vessenek az Oroszország és Ukrajna közötti háborúnak”.

Marco Rubio kijelentette: „Úgy vélem, hogy az ukrajnai háború sok szempontból megnehezítette Oroszország és az Egyesült Államok számára, hogy más kérdésekben közös nevezőre jussanak”. Hozzátette: „Szeretnénk, ha ez a háború véget érne. Az Egyesült Államok továbbra is készen áll és szívesen vállal konstruktív szerepet” ebben a kérdésben.

Szóba kerültek más regionális és nemzetközi kérdések is, a többi között a Perzsa-öbölben kialakult helyzet is. Értesülések szerint Moszkva elítélte Washington legutóbbi támadásait szövetségesére, Iránra.

A két miniszter megállapodott a tárcaközi kapcsolatok folytatásáról, egyebek között nemzetközi szervezetek keretében.

A találkozó, amelyet Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) manilai külügyminiszteri találkozója alkalmából, amerikai kezdeményezésre jött létre, 35 percig tartott.

Marco Rubio már kedd este egy gálavacsorán röviden beszélgetett Szergej Lavrovval, és a két vezető csütörtök reggel részt vett az ASEAN Regionális Fórum ülésén.

Az amerikaiak előtte Zelenszkijjel találkoztak.

A Lavrov–Rubio találkozóra néhány órával azután került sor, hogy Volodimir Zelenszkij és amerikai küldöttek megbeszélést folytattak, amelyet az ukrán elnök szerint a „diplomácia újraélesztése” érdekében szerveztek.

Az ukrajnai konfliktus lezárására irányuló tárgyalások holtpontra jutottak. A figyelem most a Közel-Keletre összpontosul, miközben Moszkva továbbra is ragaszkodik az általa kitűzött célok megvalósulásához, és azt követeli többek között, hogy Kijev adjon át neki területeket.

„Békére van szükség – méltóságteljes békére –, és Ukrajna már régóta készen áll rá” – írta szerdán az X-en Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.