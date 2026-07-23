Magyar Péter és Varga Judit most megold egy nagy közös ügyet – fotók

Az ingatlan korábban a házaspár csokos hitele miatt szerepelt a hírekben – írja a hvg.hu összefoglalója. A válás után Varga Judithoz került, aki új párjával, Windisch Lászlóval, az Állami Számvevőszék jelenlegi elnökével majdnem odaköltözött.

Az ingatlan.com-on megjelent hirdetés szerint a közel 2000 négyzetméteres telken álló épületért 299 millió forintot kérnek – vette észre a 24.hu.

A balatonhenyei ingatlan 299 milliós árát a hirdetésben azzal indokolják, hogy „a ház magas minőséget, korszerű technológiát és kimagasló kényelmet kínál.” Megemlítik azt is, hogy a Szép Házak magazin is címlapra tette egy korábbi számába. A hirdetésből az is kiderül, hogy a házban 4 WC, 2 zuhanyzó és 2 kád van, a belső terek francia vidéki hangulatban készültek és található benne két cserépkályha is. A napelemeikkel felszerelt ingatlan hűtés-fűtés és riasztórendszere is okosított.

Íme a hirdetés az ingatlan.com-on, ahol megnézegetheti a ház képeit.