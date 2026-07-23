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Marco Rubio amerikai külügyminiszter a szenátus költségvetési bizottságának a külügyminisztérium 2027. évi költségvetési kérelmérõl tartott meghallgatásán vesz részt a washingtoni Capitoliumban 2026. június 3-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver

Marco Rubio: Irán eljátszotta a bizalmat, nincs többé megállapodás

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Érvényét vesztette az Egyesült Államok és Irán közti szándéknyilatkozat, a megállapodás nem létezik többé – jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán.

„Ha megállapodsz valamiről, aláírod a megállapodást, aztán megsérted, a megállapodás többé nem létezik” – fogalmazott Rubio újságírói kérdésre válaszolva.

Hozzátette: „Ez nem jelenti azt, hogy nem jöhet létre a jövőben egy másik megállapodás, de ezt nagyban fogja befolyásolni az, hogy az első megállapodást mennyire tartotta be a tárgyalási partner.”

Emlékeztetett, arról állapodtak meg Iránnal, hogy megnyitják a szorost, díjmentes és szabad navigáció mellett. „Erről kellett volna, hogy legyen egy bejelentés másfél hete. Ehelyett inkább elkezdték lőni a hajókat” – idézi szavait a Portfolio.

Rubio hangsúlyozta: az Egyesült Államok továbbra is szeretne tárgyalásos úton megállapodni, de meg fogja védeni a fontos hajózási útvonalakat.

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Kezdőlap    Külföld    Marco Rubio: Irán eljátszotta a bizalmat, nincs többé megállapodás

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