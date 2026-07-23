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Aszály sújtotta vidék.
Nyitókép: Getty Images / Daniel Garrido

Csontszárazzá vált a népszerű horgásztó – drónvideó

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Mivel víz már nem folyik a tóba, a begyűjtött csapadék a hőségben elpárolog belőle.

A Baranya vármegyében található, 2,9 hektár területű, 2,5 méter legnagyobb mélységű Bicsérdi tó éveken át horgászversenyek, környezete esküvők, családi napok, gasztronómiai események kedvelt helyszíne volt. Aztán 2022-re a bicsérdi vízfolyás több mint 10 kilométeres szakasza kiszáradt, így a horgásztóba már két éve nem folyt víz. A bajt tetézte a súlyos csapadékhiány és a talajban lévő vízmennyiség drasztikus csökkenése. A halállományt ezen okok miatt lehalászták, a tó pedig 2022 nyarára kiszáradt – idézte fel a Sokszínű vidék.

A víz aztán 2023 elején az őszi és téli bőséges csapadéknak köszönhetően visszatért, sőt 2026 februárjában már arról szóltak a híradások, hogy víz borítja a Bicsérdi horgásztó medrének mélyebb részeit, bár a tó vízszintje nem érte el a korábbi években megszokott szintet. Mostanra azonban megint elűnt a víz, erről tanúskodik a Komló-7300.hu Facebook oldalon megjelent drónvideó is.

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Kezdőlap    Belföld    Csontszárazzá vált a népszerű horgásztó – drónvideó

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