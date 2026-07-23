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Archaeology: a thin layer stripping.One of the stages of excavation
Nyitókép: Krugloff/Getty Images

560 szobrocskát rejtett a föld: szenzációs felfedezés – képek

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A késő-egyiptomi és a görög–római korból származó új temetkezési területet tártak fel Egyiptomban, a Nílus deltájában fekvő Tel el-Kveiszna nekropoliszban – közölte az egyiptomi turisztikai és régészeti minisztérium szerdán.

A minisztérium közleménye szerint a leletet az egyiptomi műemlékvédelmi hatóság régészeti missziója fedezte fel az el-Minúfija kormányzóságban folyó ásatások során.

A feltárt temetkezési együttes jól megtervezett építészeti elrendezésű: egy központi csarnokból és ahhoz kapcsolódó, boltozatos sírkamrákból áll. A szakemberek szerint a felfedezés új ismeretekkel szolgál a késő-egyiptomi és a görög–római kor temetkezési építményeinek eredeti kialakításáról.

A régészek számos temetkezési kelléket is találtak, amelyek az ókori egyiptomi temetkezési hiedelmeket és szertartásokat tükrözik. A legjelentősebb leletek közé tartozik az 560 – különböző méretű – fajanszból készült usébti temetkezési szolgaszobrocska, amelyek közül többön az ókori egyiptomi temetkezési szövegnek, a Halottak Könyvének részletei olvashatók.

Az ásatások során a görögországi Rodosz szigetéről származó importkerámiák is előkerültek, köztük egy edényfül töredéke a fazekas nevével. A minisztérium szerint ez újabb régészeti bizonyítéka annak, hogy az ókori Egyiptom és a Földközi-tenger térsége között élénk kereskedelmi kapcsolatok álltak fenn a késői és a görög-római korban.

Az 1991-ben felfedezett Tel el-Kveiszna nekropolisz a Nílus-delta középső részének egyik legjelentősebb temetkezési lelőhelye, amely több egymást követő történelmi korszak temetkezési hagyományairól őrzött meg emlékeket.

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Kezdőlap    Tudomány    560 szobrocskát rejtett a föld: szenzációs felfedezés – képek

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