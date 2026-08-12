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Egészségügyi dolgozók védõruhát öltenek magukra egy ebolavírussal fertõzött személy temetése elõtt az Észak-Kivu tartományban fekvõ Beniben 2019. augusztus 29-én. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nemzetközi vészhelyzetet hirdetett a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló ebolajárvány miatt, amelynek eddig csaknem kétezer halálos áldozata van. Az ebolavírus a legveszélyesebb ragályos kórokozók közé tartozik, halálozási aránya csaknem 90 százalékos, a vérzéses lázzal járó betegség nagyon gyors lefolyású.
Nyitókép: MTI/EPA/Hugh Kinsella Cunningham

Minden idők leghalálosabb járványa lehet ez a mostani

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A jelenleg a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló ebolajárvány a legjobb úton van afelé, hogy ez legyen minden idők legtöbb halálesetét okozó ebolajárványa – figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója.

„Mostani ütemével a járvány azzal fenyeget, hogy felülmúlja a 2014-2016-os nyugat-afrikai ebolajárványt” – mondta újságírók előtt Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz Genfben.

A 2014 és 2016 közötti járványban több mint 11 300 ezer ember halt meg a több mint 28 600 fertőzöttből.

A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén pusztító járványban, amelyet az eddig legyorsabban terjedőnek tekintenek, a WHO adatai szerint néhány hónap leforgása alatt több mint 4300 igazolt fertőzöttből több mint kétezren haltak meg. A járvány hivatalosan május 15-én tört ki, de az egészségügyi hatóságok szerint hónapokkal korábban, már februárban felüthette a fejét.

A mostani eltér a korábbi ebolajárványok többségétől, mivel a ritka Bundibugyo vírusvariáns okozza, amely ellen nincsen sem védőoltás, sem kezelés.

Szakértők szerint a járvány a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén eldugott településeken, Dél-Szudán, Uganda és Ruanda határai közelében, az állandó konfliktusok sújtotta övezetben sokkal gyorsabban terjed, mint a feltárására és a megállítására irányuló törekvések. Az újabb esetek és halálozások többnyire a közösségeken belül maradnak, nem értesülnek róla az egészségügyi dolgozók.

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