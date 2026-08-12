Betiltanák az alkohol fogyasztását a 14-15 évesek számára Németországban

A szövetségi kormány szerdai berlini ülésén támogatta Karin Prien családügyi miniszter erre vonatkozó javaslatát. A tervezetet most a német parlament alsóháza, a Bundestag vitatja meg.

„A fiatalkorúak védelméről szóló törvény azon kivételét, amely lehetővé teszi, hogy a 14 és 15 évesek szülői felügyeletet gyakorló személy kíséretében alkoholos italokat fogyasszanak vagy vásároljanak, meg kell szüntetni” – áll a gyermek- és ifjúságvédelmi rendszer reformjáról szóló kormányzati tervezetben.

A dokumentum szerint ez a kivétel aláássa „a fiatalok védelmét az alkoholfogyasztás jelentős egészségügyi és társadalmi következményeivel szemben, ezért ellentétes a szövetségi kormánynak a függőségmegelőzés javítására irányuló célkitűzéseivel”.

Alapesetben már jelenleg is 16 éves korhatár vonatkozik a sör, bor, pezsgő, illetve az ezekből készült kevert italok nyilvános fogyasztására és értékesítésére. Eddig kivételt jelentett az az eset, amikor a fiatalkorút szülői felügyeletet gyakorló személy kíséri, ahogy azt a fiatalkorúak védelméről szóló törvény 9. paragrafusa rögzíti.

Más alkoholos italokat, például a tömény szeszesitalokat jelenleg is csak nagykorúaknak lehet értékesíteni és azok fogyasztása is csak számukra engedélyezett, és ez a jövőben sem változna.

A német tartományi egészségügyi miniszterek tavaly az alkoholfüggőség kockázatai miatt támogatták a tilalom bevezetését. A tilalom mellett foglalt állást Hendrik Streeck szövetségi kábítószerügyi biztos is.