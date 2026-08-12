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Az argentin Lionel Messi a 2026-os labdarúgó-világbajnokság J csoportja elsõ fordulójának Argentína-Algéria mérkõzésén az Arrowhead Stadionban, Kansas Cityben 2026. június 16-án. A mérkõzést Argentína nyerte 3-0-ra. Mindhárom gólt Messi szerezte.
Nyitókép: MTI/EPA/Amy Kontras

Édesapja halála után ezt mondta Messi pályafutása folytatásáról

Infostart / MTI

A 39 éves sztár először nyilvánult meg Jorge Messi szombati halála óta, és érzelmes posztban köszönt el 68 éves korában elhunyt apjától. Pályafutásával kapcsolatban is jelzésértékű hírt adott.

Az argentin labdarúgó érzelmes posztban köszönt el 68 évesen elhunyt apjától.

„Papa, még mindig nem tudom elhinni és elfogadni, hogy már nem vagy itt, hogy nem látlak többé és többet nem beszélünk. Tudom, hogy szenvedtél, és neked most így a legjobb, de akkor is túl korán mentél el”– írta a 2022-ben világbajnok csatár.

„A vb-n minden meccs után vártam a híreket otthonról, mert tudtam, hogy nagy a baj. A döntőben, amelyre már nem tudtál eljönni, már nem engedelmeskedtek a lábaim, harcoltam a szervezetemmel, de nem éreztem jól magam."

A nyolcszoros aranylabdás klasszis - aki jelenleg az Inter Miamit erősíti - végül karrierjének a lehetséges végére is utalt.

Nem tudom, mihez kezdjek nélküled, én mindig csak fociztam, de most kétségeim vannak afelől, hogy még sokáig ezt fogom tenni - jelentette ki.

Jorge Messi a kezdetektől fogva tanácsadóként volt jelen fia mellett, ő vitte 13 évesen a Barcelonához, ahol 2000 és 2021 között játszott profiként.

A 207-szeres válogatott Messi nyolc góllal és négy gólpasszal zárta idén a világbajnokságot - amelyen rekordot jelentő hatodik alkalommal vett részt -, és megdöntötte a német Miroslav Klose vb-gólcsúcsát.

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