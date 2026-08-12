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LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 07: Kareem Abdul-Jabbar ceremoniously hands LeBron James #6 of the Los Angeles Lakers the ball after James passed Abdul-Jabbar to become the NBAs all-time leading scorer, surpassing Abdul-Jabbars career total of 38,387 points against the Oklahoma City Thunder at Crypto.com Arena on February 07, 2023 in Los Angeles, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Ronald Martinez/Getty Images)
Nyitókép: Ronald Martinez/Getty Images

Eszelős összegért adták el a legendás sportcsapatot, a Trump-család is benne van az üzletben

Infostart / MTI

Ligarekordot jelentő 12 milliárd dollárért (átszámítva: csaknem 4400 milliárd forint) kelt el az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Los Angeles Lakers.

A kaliforniai klub új tulajdonosa Joshua Kushner és Bob Iger, előbbi Jared Kushnernek, Donald Trump amerikai elnök vejének a testvére, míg utóbbi korábban a Disney médiakonszern vezetője volt.

Joshua Kushnernek a közelmúltban egy kétes ügyben is felmerült a neve, mivel ő lett volna annak a húszmilliárd dollár alaptőkéjű befektető cégnek a vezetője, amely Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) javaslata alapján részt vett volna a jövőbeli világbajnokságok rendezésében. Az ötlet a nemzetközi tiltakozás nyomán végül megbukott.

A Lakers tavaly akkori csúcsot jelentő tízmilliárd dollárért cserélt gazdát: a milliárdos Mark Walter váltotta többségi tulajdonosként a Buss családot, amely 1979 óta irányította 18-szoros bajnok klubot.

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