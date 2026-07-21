ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.88
usd:
317.16
bux:
141600.83
2026. július 21. kedd Dániel, Daniella
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (b) érkezik a Kossuth Rádió stúdiójába, ahol interjút adott a Jó reggelt, Magyarország! címû mûsorban 2021. október 1-jén. Mellette Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetõje.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Bejelentés nélkül érkeztek nyomozók a Fideszhez – Havasi Bertalan reagált

Infostart / MTI

A Fidesz kommunikációs igazgatójának tudomása szerint az ügyészség még mindig a Fidesz szervereiben „kotorászik".

Havasi Bertalan korábban azt közölte: az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül kedden megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait.

„Az önkényuralom a mai napon szintet lépett” – értékelt.

Az MTI napközbeni, a részletekre rákérdező megkeresésére kedden késő délután azt írta, tudomása szerint „a magyarpéteri önkényben új szerepfelfogást találó ügyészség még mindig a Fidesz szervereiben kotorászik, így az ellenzéki pártot támogató magyar emberek adatai között is”.

„A Fidesz egy rendszerváltó párt, sok zsebdiktátorral szállt már szembe sikerrel. Magyar Péternek is sok kását kell még megennie, ha térdre akarja kényszeríteni a nemzeti oldal legnagyobb közösségét!” – tette hozzá.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Bejelentés nélkül érkeztek nyomozók a Fideszhez – Havasi Bertalan reagált

fidesz

ügyészség

nyomozó

havasi bertalan

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sportközgazdász: Puskás óta erre várunk, Szoboszlai új szerződése a pecsét azon, hogy világszintű topjátékos

Sportközgazdász: Puskás óta erre várunk, Szoboszlai új szerződése a pecsét azon, hogy világszintű topjátékos

Jó helyen van Szoboszlai Dominik a Liverpool labdarúgócsapatánál – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Szabados Gábor sportközgazdász azután, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya emelt fizetéssel 2031 nyaráig kötelezte el magát a tavalyi angol bajnokhoz.
 

Szabados Gábor: így járatták csúcsra a bevételi lehetőségeket a foci-vb-n

A lenyugvó nap ereje – Lionel Messi lett a vb legjobb játékosa

VIDEÓ
Háború és Hormuz: Meddig tart ki az olajkészlet? Deák András, Inforádió, Aréna
Vb-gyorsmérleg: A könyvelők és a szurkolók is örültek. Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.22. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt az idő újra beszállni a szétvert részvényekbe? - Mutatunk egy papírt, aminek duplázódhat az árfolyama

Itt az idő újra beszállni a szétvert részvényekbe? - Mutatunk egy papírt, aminek duplázódhat az árfolyama

Masszív korrekciót szenvedtek el június vége óta a techrészvények, különösen a chipgyártók papírjait adták a befektetők, ahogy profitrealizálásba kezdtek, miközben az AI-boom fenntarthatóságával kapcsolatban is egyre több kérdőjel merült fel. A UBS elemzői szerint azonban lassan kedvező beszállási ponthoz érkezhetünk, több olyan részvényt is megneveztek, amelyek most kifejezetten izgalmasak lehetnek. Van köztük olyan is, amelynél az elemzői célárak alapján az árfolyam akár meg is duplázódhat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális bírságemelés élesedik 2027-től: 50 százalékkal többet fizethet, aki ezt benézi

Brutális bírságemelés élesedik 2027-től: 50 százalékkal többet fizethet, aki ezt benézi

Jelentősen megemelkednek a közlekedési bírságok 2027. január 1-jétől. Több szabálysértés büntetési tétele pedig átlagosan mintegy 50 százalékkal nő.

BBC
Business Sport Travel Science
Burnham pledges to show how policies will be paid for after ex-minister hits out at 'unfunded' tax cut

Burnham pledges to show how policies will be paid for after ex-minister hits out at 'unfunded' tax cut

The new prime minister tells his cabinet "we need to be a cost of living government". Earlier, he announced VAT would be removed from household electricity bills in October.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 21. 18:56
Pótvizsgára készülő diákok kapnak segítséget
2026. július 21. 18:44
Villamosok karamboloztak Budán
×
×