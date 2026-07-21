Bejelentés nélkül érkeztek nyomozók a Fideszhez – Havasi Bertalan reagált

Havasi Bertalan korábban azt közölte: az ügyészség nyomozói előzetes bejelentés nélkül kedden megjelentek a Fidesz szervereit biztosító központban azzal a szándékkal, hogy lefoglalják a párt teljes kommunikációs rendszerét és adatbázisait.

„Az önkényuralom a mai napon szintet lépett” – értékelt.

Az MTI napközbeni, a részletekre rákérdező megkeresésére kedden késő délután azt írta, tudomása szerint „a magyarpéteri önkényben új szerepfelfogást találó ügyészség még mindig a Fidesz szervereiben kotorászik, így az ellenzéki pártot támogató magyar emberek adatai között is”.

„A Fidesz egy rendszerváltó párt, sok zsebdiktátorral szállt már szembe sikerrel. Magyar Péternek is sok kását kell még megennie, ha térdre akarja kényszeríteni a nemzeti oldal legnagyobb közösségét!” – tette hozzá.