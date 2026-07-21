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Split Horvátország második legnagyobb városa Split-Dalmácia megyében, Dalmácia legnagyobb városa, igazgatási és gazdasági központja, a Split-Makarskai főegyházmegye érseki székvárosa.
Nyitókép: Pexels.com

Most szóljunk a Horvátországban nyaraló magyaroknak!

Infostart / MTI

Heves zivatarok, viharos szél, felhőszakadás és jégeső veszélye miatt vörös riasztást adott ki kedd késő délutánra és estére a horvát meteorológiai szolgálat Split térségére.

A legmagasabb fokú figyelmeztetés Dalmácia egyik legforgalmasabb üdülőkörzetét érinti. A hatóságok arra kérik az ott nyaralókat, hogy kísérjék figyelemmel a riasztásokat, és a vihar idején kerüljék a strandokat, a tengeri programokat és más szabadtéri tevékenységeket.

A meteorológiai szolgálat szerint az Adria északi részén már délelőtt viharos széllel, nagy mennyiségű esővel és helyenként jégesővel vonultak át zivatarok. Dalmáciában a nap második felében még hevesebb viharok alakulhatnak ki.

A vörös riasztás rendkívül veszélyes időjárásra figyelmeztet, amely jelentős károkat okozhat, különösen a sűrűn lakott településeken és a zsúfolt üdülőhelyeken.

A Spliti-Dalmát megyei rendőrség az erős szél és a hőség miatt fokozott tűzveszélyre is felhívta a figyelmet. Arra kérte a lakosságot és a turistákat, hogy ne gyújtsanak tüzet a szabadban, ne dobjanak el cigarettacsikket, és ne parkoljanak száraz füves területen.

Fiume és Knin térségében narancssárga figyelmeztetés van érvényben. Dubrovnik környékén kedd estétől szerda reggelig számítanak heves zivatarokra.

A turistáknak érdemes indulás előtt ellenőrizniük az aktuális riasztásokat és a radarképeket. A kedvezőtlen időjárás a hajó- és kompforgalomban, valamint a szabadtéri programokban is fennakadásokat okozhat.

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