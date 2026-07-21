ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.15
usd:
317.35
bux:
143812.26
2026. július 21. kedd Dániel, Daniella
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Police.hu

Tűz az M86-oson, több autó megsemmisült – videó

Infostart

Kigyulladt egy autókat szállító lengyel tréler szerelvénye kedden délután az M86-os autóúton, Rábakecöl és Répcelak között, a Csorna felé vezető oldalon.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a 121-es kilométerszelvénynél a járműszállító tréleren három személygépkocsi kapott lángra. A tűz oltását a répcelaki önkormányzati tűzoltók kezdték meg.

A rendőrség közlése szerint a kamion elektromos autókat is szállított, ezért a helyszínen műszaki mentés is zajlik. A beavatkozás idejére jelentős forgalomkorlátozást vezettek be.

Az Útinform tájékoztatása alapján a műszaki mentés miatt teljesen lezárták az M86-os érintett szakaszát. A Csorna felé tartó forgalmat a 115-ös kilométernél, a Répcelak–Nick-csomópontnál terelik le a pályáról.

Arról egyelőre nem érkezett hivatalos információ, hogy mi okozta a tüzet, de a 112 Press videójában fékhiba miatti lehetséges okot említenek. Ezen látszik az is, hogy Toyoták a kiégett kocsik. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit – számolt be a hvg.hu.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Tűz az M86-oson, több autó megsemmisült – videó

rendőrség

tűz

katasztrófavédelem

tréler

m86

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„További csökkentés jöhet még a nyáron” – Varga Mihály az újbóli alapkamat-csökkentést kommentálta

„További csökkentés jöhet még a nyáron” – Varga Mihály az újbóli alapkamat-csökkentést kommentálta
Újra csökkent az alapkamat és a kamatfolyosó két széle is mérséklődött a jegybanki Monetáris Tanács döntése alapján, amelyet Varga Mihály MNB-elnök kedd délután sajtótájékoztatóján kommentált. A jegybankelnök az infláció alakulását kommentálva azt mondta: lehet, hogy aki ma optimista, az a realista.
 

Újra csökkentette a Monetáris Tanács az alapkamatot

Vállalkozások – Nem erős vagy gyenge forint kellene, hanem stabil

Reagált az ügyészség: az NKA-ügy miatt jártak a Fidesz-szerverközpontban

Reagált az ügyészség: az NKA-ügy miatt jártak a Fidesz-szerverközpontban

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség folytat nyomozást az NKA-ügyben hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt folyó ügyben. Ezen eljárás során került sor a kérdésben említett eljárási cselekményekre, erről azonban az eljárás érdekei miatt részletesebb tájékoztatás nem adható – közölte az ügyészség annak kapcsán, hogy a Fidesz-központban jártak.
 

Havasi Bertalan: lefoglalási céllal megjelent az ügyészség a Fidesz szervereit biztosító központban – Magyar Péter is reagált

Magyar Péter miniszterelnök tusványosi vitára hívta ki Orbán Viktort

Lesz-e Magyar Péter–Orbán Viktor vita Tusványoson? Reagált a Fidesz sajtófőnöke

VIDEÓ
Vb-gyorsmérleg: A könyvelők és a szurkolók is örültek. Szabados Gábor, Inforádió, Aréna
Milyen ingatlant érdemes most vásárolni? Balogh László, Inforádió, Aréna
Mitől lesz „szexi” a magyar agrárium? Bóna Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.21. kedd, 18:00
Deák András
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet tudományos főmunatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A magyar lakáspolitika új logikája: nem az építés, hanem a működtetés lesz a kulcskérdés

A magyar lakáspolitika új logikája: nem az építés, hanem a működtetés lesz a kulcskérdés

Magyarországon a lakhatásról szóló vita többnyire az új építések körül forog. Ez fontos kérdés, de önmagában rossz irányba viszi a mérleget: a következő 30-50 év kulcskérdése nem pusztán az, hány lakás épül, hanem az, hogy ki, milyen pénzből és milyen szakmai rendszerben fogja fenntartani, felújítani és energetikailag korszerűsíteni a már álló lakásvagyont.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkoló számok a magyar kórházakról: több mint 8000 férőhely tűnt el pár év alatt, nehéz lesz pótolni

Sokkoló számok a magyar kórházakról: több mint 8000 férőhely tűnt el pár év alatt, nehéz lesz pótolni

Egyre kevesebb a kórházi ágy az Európai Unióban, Magyarországon is jelentős visszaesést mértek az utóbbi években.

BBC
Business Sport Travel Science
Burnham pledges to show how policies will be paid for after ex-minister hits out at 'unfunded' tax cut

Burnham pledges to show how policies will be paid for after ex-minister hits out at 'unfunded' tax cut

The new prime minister tells his cabinet "we need to be a cost of living government". Earlier, he announced VAT would be removed from household electricity bills in October.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 21. 14:54
Megszavazták a közmédia átalakításának újabb lépését
2026. július 21. 14:30
Vizsgálat indul a Lázárinfók miatt
×
×