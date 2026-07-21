Tűz az M86-oson, több autó megsemmisült – videó

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a 121-es kilométerszelvénynél a járműszállító tréleren három személygépkocsi kapott lángra. A tűz oltását a répcelaki önkormányzati tűzoltók kezdték meg.

A rendőrség közlése szerint a kamion elektromos autókat is szállított, ezért a helyszínen műszaki mentés is zajlik. A beavatkozás idejére jelentős forgalomkorlátozást vezettek be.

Az Útinform tájékoztatása alapján a műszaki mentés miatt teljesen lezárták az M86-os érintett szakaszát. A Csorna felé tartó forgalmat a 115-ös kilométernél, a Répcelak–Nick-csomópontnál terelik le a pályáról.

Arról egyelőre nem érkezett hivatalos információ, hogy mi okozta a tüzet, de a 112 Press videójában fékhiba miatti lehetséges okot említenek. Ezen látszik az is, hogy Toyoták a kiégett kocsik. A hatóságok vizsgálják az eset körülményeit – számolt be a hvg.hu.