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Nyitókép: batuhan toker/Getty Images

Majdnem fagyott Magyarországon: hőkupola után itt a hidegrekord

Infostart / MTI

Az előzetes adatok alapján csütörtök hajnalban megdőlt a 64 éves országos hajnali hidegrekord, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszón 3,9 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet – közölte a HungaroMet Zrt.

Azt írták: szerdán az ország nagy részén még erős északi, északnyugati szél fújt, sőt elsősorban a Dunántúl középső részein viharos széllökések is előfordultak. Emellett pedig záporok, zivatarok is kialakultak, kiemelten a Dunántúlon és a keleti határ mentén.

Hozzátették: a szél estétől fokozatosan mérséklődött, éjjel az ország nagy részén le is állt, így több helyen 10 fok alá csökkent hajnalra a hőmérséklet.

A legalacsonyabb hőmérsékletet, 3,9 fokot Szikszón mérték, ez pedig új napi országos hidegrekordot jelent. A korábbi csúcs 4,3 fok volt, amit még 1962-ben mértek Csákváron.

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