Újabb okoszebra épülhet itthon

A lakosság döntött: véget ért a Generali a Biztonságért Alapítvány idei okoszebra-szavazása, amelynek tétje az volt, hogy melyik vidéki, iskola közelében található veszélyes gyalogátkelőhely kapjon korszerű, figyelemfelhívó gyalogosvédelmi rendszert a 2026-os tanévkezdésre.

A győztes város idén Eger lett, így az Eszterházy tér 2. szám alatt található gyalogátkelőn a tervek szerint a 2026-os tanévkezdésre épülhet ki a SafeCross® okoszebra-rendszer, amely aktív LED prizmákkal hívja fel az autósok figyelmét a gyalogosokra. A szavazáson a második helyezést Berettyóújfalu, a harmadik helyet Székesfehérvár szerezte meg.

A SafeCross® okoszebra az útburkolatba épített aktív LED prizmákkal jelzi a járművezetőknek, ha gyalogos lép az átkelőre. A fényjelzés csak az áthaladás ideje alatt működik, így pontosan akkor hívja fel a figyelmet a zebrára, amikor arra valóban szükség van. Korábbi mérések szerint a rendszer egyes helyszíneken akár 20 százalékkal is növelte az autósok megállási hajlandóságát – írta közleményében a Generali.

A magyar lakosságnak öt éve van lehetősége megszavazni, melyik klasszikus gyalogátkelőt alakítsák a programban „okossá”: 2021 óta a Generali a Biztonságért Alapítvány és a Pearl Enterprises Kft. olyan gyalogátkelőhelyeket keres, ahol különösen veszélyes az átkelés. Az első évben Ózd és Vác kapta a legtöbb szavazatot, 2022-ben Szentendre, 2023-ban Mohács, 2024-ben Mátészalka, 2025-ben pedig Mór lett a győztes.

2018 óta 73 okoszebra készült el országszerte a Generali a Biztonságért Alapítvány támogatásával.