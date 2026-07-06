38 település került kritikus helyzetbe: alig bírta a vízhálózat a hőséget

A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. vezérigazgatója, Bendik Bernadett szerint hiába kérték az önkormányzatokon keresztül is a lakosságot már másfél hete a felelős vízfelhasználásra, ez nem történt meg. Az elsőfokú vízkorlátozás sem járt eredménnyel. A fordulat múlt héten hétfőn következett be – mondta az InfoRádióban a vezérigazgató.

„Kritikus volt a helyzet Solymár, Pilisborosjenő, Üröm, Pomáz térségében, illetve a gödöllői körzetekben, Veresegyház, Szada, Őrbottyán, Gödöllő és Erdőkertes térségében” – sorolta a DRV Zrt. vezetője. Hozzátette, utóbbi település környékén voltak átmenetileg vízhiányos területek, de ezek kisebbek voltak. Ami viszont meglepte a vízszolgáltató szakembereit, az az volt, hogy a nógrádi régióban 38 település került kritikus helyzetbe.

Péntekre már jól működő, stabil állapotú volt a vízelosztó rendszer – mondta a cég vezérigazgatója. A szolgáltató rendszerével az a probléma, hogy

az agglomerációs települések vízrendszere az 1970-es években épült, viszont az 1990-es évektől kezdve a települések lélekszáma jelentősen megnőtt, például az egyik legkritikusabb helyen, Szadán a KSH adatai szerint a rendszerváltás óta 337 százalékkal nőtt a lakosságszám.

Tavasszal nem látszott még, hogy probléma lehet, mert több fejlesztés is elkezdődött, illetve folyamatban volt. Bendik Bernadett elmondta, a fő fejlesztési irány a Duna jobb partján, Szentendrén két darab, napi 4 ezer köbméter kapacitású kút beüzemelése volt. A bal parton a váci déli víztermelő kapacitásukat tervezték 10 ezer köbméterrel növelni, valamint a gödöllői keleti vízbázisnál emelték 2300 köbméterrel a kapacitást. Sajnos azonban a váci fejlesztés nem valósult meg.

Ennek a projektnek már 2024-ben be kellett volna fejeződnie, a hálózati veszteség problémáját pedig meg kell oldani az ellátásbiztonság érdekében – tette hozzá Bendik Bernadett, aki szerint a mostani vízdíj nem ösztönzi a lakosságot, hogy felelősen gazdálkodjon a vízkészletekkel.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.