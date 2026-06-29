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Regõczy-Somogyi Renáta fagylaltmester értékeli a versenyfagylaltokat Az Év Fagylaltja 2026 versenyen a hajdúszoboszlói Hungarospa Strandon 2026. június 27-én.
Nyitókép: MTI/Derencsényi István

Nem a megszokott ízek nyertek az Év Fagylaltja versenyen

Infostart / InfoRádió

A Magyar Cukrász Ipartestület idén is megrendezte az Év Fagylaltja versenyt Hajdúszoboszlón. A megmérettetésre öt kategóriában összesen 72 fagylaltot neveztek a cukrászdák. Az Év Fagylaltja 2026 címet a budapesti Mikrokosmos Fagyizó cukrásza, Molnár Annamária nyerte el Soléa nevű fagylaltjával.  A hűsítő édességek versenyéről Erdélyi Balázst, a Cukrász Ipartestület szakmai elnökét kérdezte az InfoRádió. Erdélyi Balázst, a Cukrász Ipartestület szakmai elnökét hallották.

A szakma elsődlegesen a legkiválóbb minőségben elkészített, technikai és minden egyéb paraméterében a legjobb fagylaltot keresi, nem is annyira az ízvilágot, hanem azt, hogy valami tökéletes ízharmóniájú és állagban a legjobb legyen – hívta föl a figyelmet az InfoRádióban a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.

Mint mondta idén a teljesen „izgalmas” alapanyagok taroltak Hajdúszoboszlón, szerinte a verseny helyszínéül szolgáló Hungarospa Strand mediterrán tengerparti hangulatú medencéje megihlette a zsűrit, akiknek a déli gyümölcsös és mindenféle nyári ízek estek a legjobban a 40 fokos hőségben.

Hajdúszoboszló, 2026. június 27. Molnár Annamária, a budapesti Mikrokosmos Fagyizó fagylaltkészítõje, Az Év Fagylaltja 2026 verseny gyõztese a hajdúszoboszlói Hungarospa Strandon 2026. június 27-én. A verseny gyõztese a Soléa fantázianevû fagylalt lett. MTI/Derencsényi István
Hajdúszoboszló, 2026. június 27. Molnár Annamária, a budapesti Mikrokosmos Fagyizó fagylaltkészítõje, Az Év Fagylaltja 2026 verseny gyõztese a hajdúszoboszlói Hungarospa Strandon 2026. június 27-én. A verseny gyõztese a Soléa fantázianevû fagylalt lett. MTI/Derencsényi István

Érdekességként jegyezte meg, hogy a gyermekek kedvence, és a Kajla különdíj győztese egy földimogyorós fagylalt lett, amiben van egy egy karamellás banán variegato, plusz extraként van hozzá egy ropogós bacon is, amire a jelek szerint a gyerekek nyitottak voltak és ez ízlett nekik a legjobban.

Az Év Fagylaltja versenyre idén öt kategóriában (és a különdíjazottak) összesen 72 fagylalt nevezése érkezett, és a korábbi évek díjnyertes magyar fagylalt remekeivel együtt összesen 100 féle fagylalt volt kóstolható az egész napos rendezvény alatt. Erdélyi Balázs elmondása szerint néhány cég hatalmasat tarolt, több fagylalttal is nyertek, ami azt mutatja, hogy nagyon szépen felkészültek.

Az Év Fagylaltja aranyérmese idén a budapesti Mikrokosmos Fagyizó munkatársának, Molnár Annamáriának a Soléa nevű fagylaltja lett.

Ez egy ízig-vérig mediterrán, trópusi ízvilággal rendelkező, tulajdonképpen egy kókusz sorbé, amihez kurkumás-gyömbéres mandarin variegatót adott hozzá, valamint egy kis yuzút (kelet-ázsiai citrusféle; japán citrom) és ananászt, amit ropogós kókusszal tett még izgalmasabbá – ismertette a szakember.

Ami a fagylaltok árát illeti, Erdélyi Balázs emlékeztetett: egy minőségi fagylalt esetében számolni kell egyrészt az alapanyag árával, de ott van még az élőmunka, ami nagyon sokba kerül, továbbá az energiadíj, hiszen egy olyan tevékenységről van szó, ami tetemes vizet és áramot is igényel, akár a készítésnél használt vízhűtéses gépekre, akár a fagylaltpultokra gondolunk. „Úgyhogy ezeket mind meg kell fizetni, és nyilván vállalkozásokról beszélünk, családokat tartanak el, ezt mind ki kell gazdálkodni” – jegyezte meg.

A versenyfagylaltokat és a korábbi évek díjnyertes fagylaltjait a rendezvény látogatói kedvezményesen, 600 forint/adag (5 dkg) áron kóstolhatták, de ez nem jelenti azt, hogy mondjuk 550 forintért ne lehetne valahogy egy normális, jó minőségű fagylaltot kapni, de

jellemzően inkább 600, 700 forint között alakulnak a gombócárak

– mondta a Cukrász Ipartestület szakmai elnöke, hozzátéve: tehát az 1200 forint kürüli árakról szóló sajtóban megjelent hírek nem valósak. A díjazottak teljes listája itt olvasható.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.

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