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Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Fidesz: Sulyok Tamás után lényegtelen kérdés, ki követi

Infostart / MTI

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Havasi Bertalan adott ki állásfoglalást az új helyzetben.

Ma Magyarországon „tiszás önkényuralom" van, Sulyok Tamás államfőt erőszakkal távolították el, így „lényegtelen a személy kérdése" köztársasági elnöki posztra – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója hétfőn az MTI-vel azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter miniszterelnök vasárnap bejelentette, hatalmas megtiszteltetésnek érezné, ha Polgár Judit elvállalná a köztársasági elnöki felkérést.

Havasi Bertalan úgy fogalmazott: „teljesen lényegtelen a személy kérdése, még a »jelölés« és a »társadalmi egyeztetés« összes tenyérbemászó körülményével együtt is”.

Azt írta, Magyarországon „tiszás önkényuralom van, ahol a jogállamiság és az alkotmányos demokrácia nem működik”, és szerinte ez éppen abból a tényből tudható, hogy már nem Sulyok Tamás a köztársasági elnök, „Magyar Péter ugyanis erőszakkal eltávolította”.

„Minden más csak porhintés, színjáték, ha úgy tetszik: bábozás” – fogalmazott Havasi Bertalan.

A tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője vasárnap levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az Országgyűlés elnökéhez, amelyben Polgár Judit felkérését és megválasztását javasolták köztársasági elnöknek.

Ezt követően Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon bejelentette: hétfőn találkozik Polgár Judittal, és megtiszteltetésnek érezné, ha elvállalná a felkérést.

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Kezdőlap    Belföld    Fidesz: Sulyok Tamás után lényegtelen kérdés, ki követi

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