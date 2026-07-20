Leállított olajszállítás – Kazahsztán kemény üzenetet küldött

A kazah külügyminisztérium vasárnap elítélte a polgári hajók ellen július 17-én és 19-én a Fekete-tengeren elkövetett dróntámadásokat, amelyek célpontjai a Kaszpi-tengeri csővezeték-konzorcium (KTK) infrastruktúráján keresztül történő törvényes olajszállításban részt vevő járművek voltak.

„Az ilyen támadásokat a Kazah Köztársaság gazdasági érdekei elleni elfogadhatatlan beavatkozásnak, valamint a törvényes nemzetközi kereskedelem, a világ energiapiacai és a globális szállítási-logisztikai ellátási láncok biztonságának destabilizálására irányuló célzott cselekményeknek tekintjük” – szögezte le a kazah diplomáciai tárca.

A minisztérium egyben aggodalmát fejezte ki, hogy a korábban az összes érintett fél által jóváhagyott, a Fekete-tengerre a KTK termináljain történő olajrakodás céljából behajózó polgári hajókról szóló információcsere-mechanizmust „szándékosan figyelmen kívül hagyták, ami veszélybe sodorta a polgári hajók legénységeinek életét és biztonságát”.

Kazahsztán felszólított a támadások haladéktalan beszüntetésére és átfogó intézkedéseket követelt a kazah energiahordozó-export biztonságának szavatolására. Asztana egyben felhívta partnereit a támadások elítélésére, az érdekelt feleket pedig gyakorlati intézkedések kidolgozására.

A kazah külügyminisztérium szerint kárfelmérést végeznek, és ennek alapján Asztana fenntartja magának a jogot, hogy valamennyi nemzetközi jogi mechanizmust igénybe véve érvényt szerezzen törvényes érdekeinek, ideértve a keletkezett károk megtérítését is.

A diplomáciai tárca hangsúlyozta, hogy Kazahsztán nem látja alternatíváját a konfliktusok békés rendezésének.

A TASZSZ orosz hírügynökség felidézte, hogy július 19-én dróntámadás érte a KTK tengeri terminálját, ahol az olajrakodást leállították. A konzorcium szerint nem voltak áldozatok és olajszivárgás sem történt. A támadás két tartályhajót - az Asiát és a Nissos Iost érintette. Július 17-én pedig a Nordic Zenith nevű tartályhajót érte dróntámadás, a fedélzetén keletkezett tüzet a legénység el tudta oltani.