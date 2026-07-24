Ők biztosítják a működést – Sulyok Tamással tárgyalt Forsthoffer Ágnes

Megbeszélést tartott Sulyok Tamás volt köztársasági elnökkel a Sándor-palotában az elnöki feladatok folytatásáról Forsthoffer Ágnes. Mint a Facebookon a házelnök fogalmazott, fontosnak tartotta ezt a személyes találkozást, a gondolatok megosztását.

„Elnök úr külön kiemelte számomra a hivatal munkatársainak szakmai felkészültségét. Ők lesznek azok, akik biztosítják a stabil működést és a folytonosságot az új köztársasági elnök megválasztásáig tartó átmeneti időszak alatt is. Köszönjük munkájukat!” – olvasható a bejegyzésben.

Forsthoffer Ágnes szerint rendben megy minden tovább. „Elnök úrnak minden jót kívánok!” – zárta bejegyzését.

Sulyok Tamás szombaton jelentette be, hogy aláírja az Alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében hétfőn nulla órától automatikusan megszűnt a megbízatása. A szabályok értelmében ezután az Országgyűlésnek 30 napja van arra, hogy új köztársasági elnököt válasszon. Addig Forsthoffer Ágnes házelnök gyakorolja az államfői jogokat, mindezeket pedig már a gyakorlatban is alkalmazta, amikor először írt alá törvényt (az iskolakezdési támogatás bevetésével összefüggő törvények módosításáról szóló jogszabály volt az).