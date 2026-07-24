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A Ferencváros TC labdarúgócsapatának edzése a Groupama Arénában 2026. július 15-én. A csapat másnap a Vojvodina ellen játszik az Európa-liga selejtezõjének 1. fordulójában.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Jön a Real Madrid Budapestre, a Fradi ellen lép pályára – íme a jegyárak

Infostart / MTI

Augusztus 8-án 19 órától a 15-szörös Bajnokok Ligája/BEK-győztes Real Madrid labdarúgócsapatát fogadja a Ferencváros a Groupama Arénában.

A zöld-fehér egyesület pénteken a honlapján adott hírt a felkészülési mérkőzésről, kiemelve, hogy a Real Madrid a világ egyik legsikeresebb és legismertebb futballklubja. 1902-ben alapították és a történelmét legendás játékosok, trófeák és emlékezetes sikerek tették egyedülállóvá. Legnagyobb sikerei közé tartozik a 15 Bajnokok Ligája/BEK-győzelem, a 36 spanyol bajnoki cím, a 20 Spanyol Kupa, a 13 Spanyol Szuperkupa, a 6 UEFA Szuperkupa és a 9 klubvilágbajnoki cím.

„A Real Madrid filozófiája mindig a győzelemről, a világklasszis játékosokról és a támadó futballról szólt, ezért tartják sokan a futballtörténelem legsikeresebb klubjának. Nem véletlenül kapta a kétezres évek elején a nemzetközi sztárokkal teletűzdelt gárda a Galaktikusok becenevet. Olyan korszakos zsenik futballoztak a csapatban, mint Alfredo Di Stéfano, Puskás Ferenc, Cristiano Ronaldo, Raúl González, Iker Casillas, Zinedine Zidane, Sergio Ramos vagy éppen Luka Modric. A kispadon - újra - szintén egy nemzetközi nagyság ül: tizenhárom évnyi szünet után visszatért a korszakos edző, José Mourinho, akit különleges emlék is köt a Fradi otthonához, hiszen ő irányította azt a Chelsea-t, amely a Groupama Aréna nyitómeccsét játszotta Gera Zoliékkal 2014 augusztusában” – írta a fradi.hu.

A Ferencváros és a Real Madrid eddig kétszer találkozott egymással, mindkét alkalommal tétmérkőzésen.

A magyar csapat története során először az 1995/96-os szezonban szerepelt a Bajnokok Ligája csoportkörében, akkor a királyiak mellett a címvédő holland Ajax és svájci Grasshoppersszel került egy csoportba. A spanyol sztárcsapattal először 1995. október 18-án játszott Madridban, ahol 6-1-re kikapott, a Fradi gólját Goran Kopunovics szerezte. November 1-jén aztán bravúros 1-1-es döntetlent ért a gárda, a pontot érő gólt ifjabb Albert Flórián lőtte. Akkor a Ferencváros a csoport harmadik helyén végzett, míg a Real Madrid a második helyen jutott tovább.

Az augusztusi barátságos mérkőzésre a jegyértékesítés hétfőn 14 órakor kezdődik. Az értékesítés kezdetétől 24 órán keresztül kizárólag a 2026/2027-es NBI-es versenyszezonra érvényes FTC bajnoki bérlettel rendelkezők válthatnak belépőt, minden további, még megmaradt jegy csak ezt követően válik elérhetővé. A bérletes helyeket erre az alkalomra nem foglalták le a tulajdonosok számára, azaz szabadon lehet jegyet vásárolni az elérhető helyek bármelyikére.

A legolcsóbb jegy 14 ezer forintba kerül, a további kategóriákban 22, 29, 40, illetve 46 500 forintot kell fizetni egy belépőért.

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Kezdőlap    Sport    Jön a Real Madrid Budapestre, a Fradi ellen lép pályára – íme a jegyárak

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