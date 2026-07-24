Gyorshajtás miatt állították meg, a kokaintesztje is pozitív lett a fiatal válogatottnak

Új-Dél-Wales állam rendőrsége pénteken közölte, hogy a 22 éves Volpatót hajnalban állították meg a rendőrök Sydneyben, miután egy hídon a megengedett sebességhatárt 50 kilométer/órával túllépve bemérték. A helyszínen elvégzett drogteszt kokainra pozitív eredményt mutatott.

Volpato a vb-n három mérkőzésen lépett pályára. A középpályás utánpótlásszinten az olasz korosztályos válogatottakban szerepelt, és idén dőlt el, hogy a felnőttek között az ausztrál együttesben játszik.

Az ausztrál válogatott világbajnoki csoportjában a második helyen végzett egy-egy győzelemmel, döntetlennel és vereséggel, majd a 32 között 11-esekkel kiesett Egyiptommal szemben.