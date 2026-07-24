Felugrottak a mozgó vonatra, majd az oldalán kapaszkodva utaztak – videó

Az Érdi Rendőrkapitányság Igazgatásrendészeti Osztálya vasúti szabálysértés elkövetése miatt folytat eljárást ismeretlen tettesek ellen.

Két ismeretlen személy 2026. június 1-jén, a délutáni órákban az érdi vasútállomás peronjáról felugrott a már mozgásban lévő vonat oldalára, majd a nyílt pályán, a vonat oldalába kapaszkodva egészen Érd felső megállóhelyig utaztak, ezt követően pedig futva távoztak a helyszínről – írja a police.hu.

Az Érdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki felismeri az itt látható videóban szereplő személyeket, jelenlegi tartózkodási helyükkel vagy a szabálysértéssel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2897-es telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111-es zöld számán, vagy a 112-es központi segélyhívón.