ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.14
usd:
320.06
bux:
144176.03
2026. július 24. péntek Kincső, Kinga
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Műanyag palckól vizet iszik egy nő.
Nyitókép: Getty Images/kieferpix

Megint megérkezik a forróság, de lesz egy csavar – kiadtak figyelmeztetéseket is

Infostart / MTI

Visszatér a kánikula a hétvégére, vasárnapra már 28-30 Celsius-fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Vasárnap délutántól egyre többfelé alakulhat ki zápor, zivatar – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből.

Pénteken általában napos idő lesz gomolyfelhőkkel, de az ország északkeleti harmadában az erőteljessé váló gomolyfelhő-képződés hatására zápor, zivatar előfordulhat. Az északi, északnyugati szél ismét nagy területen megerősödik. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.

Több nyugati vármegyére citromsárga, elsőfokú figyelmeztetést adott ki a HungaroMet zivatar kialakulásának veszélye miatt.

Szombaton a többnyire kevés fátyol-, illetve gomolyfelhő mellett napos idő várható, legfeljebb északkeleten fordulhat elő egy-egy zápor. A nagyrészt változó irányú szél mérsékelt marad, de a Nyugat-Dunántúlon megélénkül a délies légmozgás. A minimum-hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken lehet ennél hűvösebb a hajnal. A csúcsérték 25 és 30 fok között várható.

Vasárnap délnyugat, nyugat felől felhők sodródnak az ország fölé, illetve képződnek térségünkben, amelyek mellett általában többórás, keleten sok napsütés várható. Délutántól nyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulhat ki zápor, zivatar. A déli, délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő, délután 28-33 fok valószínű.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Életmód    Megint megérkezik a forróság, de lesz egy csavar – kiadtak figyelmeztetéseket is

előrejelzés

kánikula

hungaromet

időjrárás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Íme, a legmagasabb ponthatárok, a legnépszerűbb intézmények és más fontos adatok

Íme, a legmagasabb ponthatárok, a legnépszerűbb intézmények és más fontos adatok
Csütörtök este kihirdették a 2026. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárait. Az idei felvételi eredmények alapján 2026 szeptemberében 101 572 hallgató kezdheti meg tanulmányait a magyar felsőoktatásban. Az idei bejutási arány 72 százalékos, vagyis a jelentkezők közel háromnegyede felvételt nyert.
 

Megjelentek a felsőoktatási felvételi ponthatárok – részletek az egyes intézményekről

Ezermilliárd forintnyi ügyben tett feljelentést a kormány

Ezermilliárd forintnyi ügyben tett feljelentést a kormány

Négy, az Eximbankhoz kötődő ügyben, összesen 1000 milliárd forintos értékű ügyekben tett feljelentést a kormány, köztük a volt Sofitel-szálló, a Duna Aszfalt és a dunakeszi járműjavító ügyében – mondta a kormányzati tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök.
 

Itt az ÁSZ válasza és pontosítása arra, hogy a kormány változtatna a működésén

Jöhet benzináremelés, de ha nagy lesz a baj, a kormány beavatkozik – ígérte Magyar Péter

Magyar Péter: a következő államfő nem a politika világából fog érkezni

Átfogó közlekedési fejlesztések indulnak Budapesten – itt a lista

Újragondolná a kormány a Gondosóra programot

VIDEÓ
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború és Hormuz: Meddig tart ki az olajkészlet? Deák András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.24. péntek, 18:00
Szongoth Domán válogatott jégkorongozó
Kovács Attila a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Óriási vámcsomagot élesít Trump, órákon belül életbe lép

Óriási vámcsomagot élesít Trump, órákon belül életbe lép

Péntektől 10-12,5 százalékos vámot vet ki az Egyesült Államok több tucatnyi kereskedelmi partnerére. A Trump-adminisztráció azzal indokolja a döntést, hogy az érintett országok nem léptek fel megfelelően a kényszermunkával előállított termékek kereskedelme ellen. Az intézkedés az amerikai külkereskedelem több mint 99 százalékát lefedi, és pontosan akkor lép életbe, amikor lejár a februárban bevezetett ideiglenes globális vám hatálya.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Pokoli hetek várnak rengeteg magyar dolgozóra: meglepő, de ezt is megtilthatja a főnököd a kánikulában

Pokoli hetek várnak rengeteg magyar dolgozóra: meglepő, de ezt is megtilthatja a főnököd a kánikulában

A kánikula idején is érvényes lehet a dress code, bizonyos esetekben azonban enyhíteni kell a szabályokon.

BBC
Business Sport Travel Science
US imposes tariffs on dozens of trade partners over 'forced labour' imports

US imposes tariffs on dozens of trade partners over 'forced labour' imports

The tariffs target around 60 trading partners over claims they failed to properly stop forced labour.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 24. 05:15
Igencsak beszédesek az elektromos autók kárigényadatai
2026. július 23. 05:00
Az időjárás sem igazán tudja eldönteni, mit akar
×
×