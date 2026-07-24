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A vasúti forgalom leállására figyelmeztetõ felirat a brémai központi pályaudvaron 2026. június 23-án. Németországban késõbb helyreállt a vasúti forgalom, azt követõen, hogy a vasúti rádiókommunikációs rendszerek meghibásodása miatt elõzõ este leállt a forgalom az egész országban.
Nyitókép: MTI/EPA/Friedemann Vogel

Merz kirúgta miniszterét, mert a sok pénz sem volt elég

Infostart / MTI

Friedrich Merz német kancellár felmentette tisztségéből Patrick Schnieder közlekedési minisztert, mert elégedetlen volt a német vasúthálózat és a közlekedési infrastruktúra állapotával – jelentette pénteken a Bild. A lap szerint a döntés a kormány átfogó átalakításának része.

A Bild szerint Merz egyre elégedetlenebb volt azzal, hogy Schnieder rekordnagyságú költségvetés mellett sem tudott érdemi előrelépést elérni a vasúthálózat és a közlekedési infrastruktúra korszerűsítésében.

A kabinetátalakítás Jens Spahn, a CDU egyik legbefolyásosabb politikusának váratlan lemondása után gyorsult fel. Spahn egy béranyasággal kapcsolatos ügy miatt távozott a kormányból.

A lap konzervatív körökre hivatkozó értesülése szerint Schniedert Fritz Güntzler CDU-s parlamenti képviselő, göttingeni könyvvizsgáló válthatja a tárca élén. Güntzler 2013 óta tagja a német parlamentnek, és a Bundestag pénzügyi bizottságának tagja.

Reutersnek nyilatkozó források szerint a kormányátalakítás részeként Nina Warken egészségügyi miniszter veheti át a kancelláriát vezető miniszteri posztot, Thorsten Frei pedig a béranyaság igénybe vétele miatt lemondatott Jens Spahnt válthatja a CDU/CSU parlamenti frakció élén.

A közlekedési tárcát 2025 májusától irányító Schniedert tavaly szeptemberben bírálatok érték, miután azt mondta, hogy a jelentős költségvetési források ellenére sincs elegendő pénz új hidak építésére és más infrastrukturális beruházásokra – írta a Bild.

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