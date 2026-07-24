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Nyitókép: Pixabay

Nem tudott megállni az utasszállító repülőgép – videó

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Vizsgálatot indított a nigériai balesetvizsgáló hatóság (NSIB), miután az Enugu Air egyik Embraer E170-es repülőgépe a leszállást követően túlfutott a Benin City-i repülőtér 05-ös futópályáján.

Az 5N-ENR lajstromjelű gép az Enugu Air Lagosból Benin Citybe tartó 4264-es járatát teljesítette, amikor július 23-án 15 óra 10 perckor túlfutott a pálya végén. A fedélzeten 63, más értesülések szerint 67 utas és öt fős személyzet tartózkodott, mindenki sértetlenül hagyta el a repülőgépet.

A 2009-ben gyártott Embraer E170-es a helyszíni felvételek és az első információk szerint súlyosan megrongálódott: mindkét főfutóműve kiszakadt, és a szárnyakon is szerkezeti károk keletkeztek – számolt be az AIRportal.hu.

Az NSIB megkezdte a baleset körülményeinek kivizsgálását, a túlfutás okáról azonban egyelőre nem közöltek további részleteket.

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