Megérkezett az Alkotmánybírósághoz az 50 ellenzéki beadványa az Alaptörvény-módosítás miatt

Az Index azt írta, a Fidesz és a KDNP parlamenti frakciójának ötven képviselője utólagos normakontroll iránti indítványában kéri, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja meg az Alaptörvény-módosítás 6. cikk (2) bekezdésével az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezéseibe beiktatott 34. pont megalkotásának az Alaptörvényben foglalt eljárási követelményekkel való összhangját. A támadott rendelkezés szerint „az Alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik”.

Az Alaptörvény és az Alaptörvény-módosítás alkotmánybírósági kontrollja rendkívül szűk körű, egyáltalán nem terjedhet ki tartalmi felülvizsgálatra – jegyzi meg a lap. Ilyen eljárás csak akkor lehetséges, ha az indítványozásra jogosult szerint a módosítás megalkotására vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelményeket nem tartották meg. Vagyis nincs lehetőség annak vizsgálatára, hogy a módosítás „jó” vagy „rossz”, igazságos vagy sem, tartalmilag összhangban áll-e az Alaptörvény más rendelkezéseivel. Ez esetben is kizárólag arra terjedhet ki az alkotmánybírák alkotmányossági vizsgálata, hogy a támadott rendelkezés elfogadása során betartották-e az Alaptörvényben előírt eljárási szabályokat.

Az ellenzéki képviselők szerint a támadott rendelkezés megalkotása nem felel meg az Alaptörvény S) cikkében az Alaptörvény módosítására meghatározott eljárási követelménynek, mert az Országgyűlés az Alaptörvény módosítására irányuló eljárást az alkotmánymódosító hatáskör tárgyi körén kívül eső egyedi közhatalmi döntés elfogadására alkalmazta, és ezért a támadott rendelkezés megalkotása közjogilag érvénytelen.

A beadvány szerint a támadott 34. pont első mondata közvetlenül és automatikusan megszünteti a hatálybalépéskor hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatását. A 34. pont második mondata az így előidézett mandátummegszűnésre építve írja elő új államfő megválasztását. Miután az első mondat megsemmisítése esetén a második mondat alkalmazási előfeltétele és eredeti szabályozási rendeltetése megszűnne, ezért a 34. pontot megállapító rendelkezés egészének megsemmisítését kérik. Emellett azt is indítványozzák, hogy az Alkotmánybíróság a rendelkezést az Alaptörvény-módosítás kihirdetésére visszamenőleges hatállyal semmisítse meg.

Az ellenzéki képviselők azt javasolják, hogy a kérelem érdemi elbírálása előtt – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikke alapján – az Alkotmánybíróság kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió Bíróságánál.