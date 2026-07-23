ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.61
usd:
320.49
bux:
144176.03
2026. július 23. csütörtök Lenke
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Close up of Businesswoman signing contract on table in office. Business Deal concept
Nyitókép: thianchai sitthikongsak/Getty Images

Megérkezett az Alkotmánybírósághoz az 50 ellenzéki beadványa az Alaptörvény-módosítás miatt

Infostart

Utólagos normakontrollt kér az Alkotmánybíróságtól a Fidesz–KDNP 50 képviselője az Alaptörvény 17. módosításának azon részei miatt, amelyek a köztársasági elnöki megbízatás megszűnéséről szólnak.

Az Index azt írta, a Fidesz és a KDNP parlamenti frakciójának ötven képviselője utólagos normakontroll iránti indítványában kéri, hogy az Alkotmánybíróság vizsgálja meg az Alaptörvény-módosítás 6. cikk (2) bekezdésével az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezéseibe beiktatott 34. pont megalkotásának az Alaptörvényben foglalt eljárási követelményekkel való összhangját. A támadott rendelkezés szerint „az Alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik”.

Az Alaptörvény és az Alaptörvény-módosítás alkotmánybírósági kontrollja rendkívül szűk körű, egyáltalán nem terjedhet ki tartalmi felülvizsgálatra – jegyzi meg a lap. Ilyen eljárás csak akkor lehetséges, ha az indítványozásra jogosult szerint a módosítás megalkotására vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási követelményeket nem tartották meg. Vagyis nincs lehetőség annak vizsgálatára, hogy a módosítás „jó” vagy „rossz”, igazságos vagy sem, tartalmilag összhangban áll-e az Alaptörvény más rendelkezéseivel. Ez esetben is kizárólag arra terjedhet ki az alkotmánybírák alkotmányossági vizsgálata, hogy a támadott rendelkezés elfogadása során betartották-e az Alaptörvényben előírt eljárási szabályokat.

Az ellenzéki képviselők szerint a támadott rendelkezés megalkotása nem felel meg az Alaptörvény S) cikkében az Alaptörvény módosítására meghatározott eljárási követelménynek, mert az Országgyűlés az Alaptörvény módosítására irányuló eljárást az alkotmánymódosító hatáskör tárgyi körén kívül eső egyedi közhatalmi döntés elfogadására alkalmazta, és ezért a támadott rendelkezés megalkotása közjogilag érvénytelen.

A beadvány szerint a támadott 34. pont első mondata közvetlenül és automatikusan megszünteti a hatálybalépéskor hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatását. A 34. pont második mondata az így előidézett mandátummegszűnésre építve írja elő új államfő megválasztását. Miután az első mondat megsemmisítése esetén a második mondat alkalmazási előfeltétele és eredeti szabályozási rendeltetése megszűnne, ezért a 34. pontot megállapító rendelkezés egészének megsemmisítését kérik. Emellett azt is indítványozzák, hogy az Alkotmánybíróság a rendelkezést az Alaptörvény-módosítás kihirdetésére visszamenőleges hatállyal semmisítse meg.

Az ellenzéki képviselők azt javasolják, hogy a kérelem érdemi elbírálása előtt – az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikke alapján – az Alkotmánybíróság kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió Bíróságánál.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Megérkezett az Alkotmánybírósághoz az 50 ellenzéki beadványa az Alaptörvény-módosítás miatt

alkotmánybíróság

fidesz-kdnp

alaptörvény-módosítás

köztársasági elnök

normakontroll

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Íme, a legmagasabb ponthatárok, a legnépszerűbb intézmények és más fontos adatok

Íme, a legmagasabb ponthatárok, a legnépszerűbb intézmények és más fontos adatok
Csütörtök este kihirdették a 2026. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárait. Az idei felvételi eredmények alapján 2026 szeptemberében 101 572 hallgató kezdheti meg tanulmányait a magyar felsőoktatásban. Az idei bejutási arány 72 százalékos, vagyis a jelentkezők közel háromnegyede felvételt nyert.
 

Megjelentek a felsőoktatási felvételi ponthatárok – részletek az egyes intézményekről

Ezermilliárd forintnyi ügyben tett feljelentést a kormány

Ezermilliárd forintnyi ügyben tett feljelentést a kormány

Négy, az Eximbankhoz kötődő ügyben, összesen 1000 milliárd forintos értékű ügyekben tett feljelentést a kormány, köztük a volt Sofitel-szálló, a Duna Aszfalt és a dunakeszi járműjavító ügyében – mondta a kormányzati tájékoztatón Magyar Péter miniszterelnök.
 

Itt az ÁSZ válasza és pontosítása arra, hogy a kormány változtatna a működésén

Jöhet benzináremelés, de ha nagy lesz a baj, a kormány beavatkozik – ígérte Magyar Péter

Magyar Péter: a következő államfő nem a politika világából fog érkezni

Átfogó közlekedési fejlesztések indulnak Budapesten – itt a lista

Újragondolná a kormány a Gondosóra programot

VIDEÓ
Milyen messzire juthatnak a kínai autók Európában? Szécsényi Gábor, Inforádió, Aréna
Mire lesz elég a brit kormányváltás? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború és Hormuz: Meddig tart ki az olajkészlet? Deák András, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.24. péntek, 18:00
Szongoth Domán válogatott jégkorongozó
Kovács Attila a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: fontos bejelentéseket tett Magyar Péter, újabb visszaélési ügyekben indul eljárás

Tisza-kormány: fontos bejelentéseket tett Magyar Péter, újabb visszaélési ügyekben indul eljárás

Csütörtökön szóvivői tájékoztatót tartott a Tisza-kormány, amelyen Magyar Péter miniszterelnök is személyesen részt vesz. A kabinet több fontos bejelentést is tett, többek között a politikusok vállalati szerepvállalásáról és béréről, a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörléséről, az azbesztkrízis kezeléséről, valamint a vagyonosodási vizsgálatokról és a költségvetési ügyekben tett újabb feljelentésekről. Eközben az NKA-ügyben őrizetbe vettek egy Fidesz-frakciós munkatársat, az akkumulátorgyárakban megszaporodtak a környezetvédelmi ellenőrzések, és Lázár János ellen tiltott pártfinanszírozás miatt büntetőeljárás indulhat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sorra tűnnek el a tízezrek a magyarok bankszámláiról: szinte senki sem tudja, mennyit fizet valójában

Sorra tűnnek el a tízezrek a magyarok bankszámláiról: szinte senki sem tudja, mennyit fizet valójában

A Bankmonitor Számlamonitor szolgáltatása azt mutatja meg, hogy a tényleges számlahasználat alapján mennyibe kerül a bankolás.

BBC
Business Sport Travel Science
Oil prices hit $100 for the first time since May

Oil prices hit $100 for the first time since May

The price of Brent crude rose more than 6% on Thursday as the war in the Middle East continues to escalate.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 23. 22:25
Szeptember 1-jétől áfamentessé teszi a vényköteles gyógyszereket a kormány – a nap hírei
2026. július 23. 21:09
Íme, a legmagasabb ponthatárok, a legnépszerűbb intézmények és más fontos adatok
×
×