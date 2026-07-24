Családi dráma után búvárok emelték ki a folyóból az eltűnt férfi holttestét

A rendőrséggel történt egyeztetés után az egyesület öt fővel csatlakozott a kereséshez. A hozzátartozók időközben megtalálták az eltűnt motorkerékpárját, ezért a kutatás elsősorban az adott területre összpontosult.

A rendőrségi keresőkutya a Tisza partján adott egyértelmű jelzést, ezt követően értesítették a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc 14. Műszaki Ezredének búvárait. A katonai búvárok a folyóban megtalálták a férfi holttestét – olvasható a Dél-alföldi off-road és túra katasztrófavédelmi egyesület közösségi oldalán.

Az egyesület munkatársai részt vettek a holttest partra emelésében és a helyszíni szemle biztosításában, együttműködve a rendőrség, a Magyar Honvédség és az Országos Mentőszolgálat munkatársaival.

A kutatásban részt vevő szervezetek és önkéntesek összehangolt munkáját az egyesület megköszönte, egyúttal részvétét fejezte ki az elhunyt családjának.

A 24.hu értesülései szerint a 74 éves férfi pár hónappal ezelőtt vesztette el a feleségét, és ezt nem tudta feldolgozni. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a lap megkeresésére közölte, hogy a Szentesi Rendőrkapitányság általános közigazgatási rendtartás keretében vizsgálja az eset körülményeit.