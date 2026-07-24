Több mint két órán át támadtak az amerikaiak Iránban

Az amerikai haderő közel-keleti irányítási törzsének közleménye szerint ez volt a 13. egymást követő éjszaka, amikor az amerikai hadsereg iráni célpontokat támadott, az akció több mint két órán át tartott.

A parancsnokság közleménye szerint parancsnoki állásokra, dróntárolókra, kommunikációs hálózatokra, part menti megfigyelő és légvédelmi állásokra mértek csapást.

A közlemény szerint a pénteki akció célja az volt, hogy „tovább csökkentsék azt a fenyegetést, amit Irán jelent a Hormuzi-szoroson áthaladó civil tengerészekre és kereskedelmi hajókra".

A CENTCOM hangsúlyozta, hogy „a nemzetközi vízi út továbbra is nyitva áll az iráni Forradalmi Gárda közelmúltbeli támadásai ellenére. A kereskedelmi hajók szabadon közlekedhetnek amerikai katonai támogatással”.