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Nyitókép: Racide/Getty Images

Több mint két órán át támadtak az amerikaiak Iránban

Infostart / MTI

Az amerikai hadsereg péntek kora reggel befejezte az iráni célpontok elleni legújabb támadást – közölte a Középső Parancsnokság (CENTCOM) washingtoni idő szerint csütörtökön késő este.

Az amerikai haderő közel-keleti irányítási törzsének közleménye szerint ez volt a 13. egymást követő éjszaka, amikor az amerikai hadsereg iráni célpontokat támadott, az akció több mint két órán át tartott.

A parancsnokság közleménye szerint parancsnoki állásokra, dróntárolókra, kommunikációs hálózatokra, part menti megfigyelő és légvédelmi állásokra mértek csapást.

A közlemény szerint a pénteki akció célja az volt, hogy „tovább csökkentsék azt a fenyegetést, amit Irán jelent a Hormuzi-szoroson áthaladó civil tengerészekre és kereskedelmi hajókra".

A CENTCOM hangsúlyozta, hogy „a nemzetközi vízi út továbbra is nyitva áll az iráni Forradalmi Gárda közelmúltbeli támadásai ellenére. A kereskedelmi hajók szabadon közlekedhetnek amerikai katonai támogatással”.

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Több mint két órán át támadtak az amerikaiak Iránban

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