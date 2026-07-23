Robbanásveszély miatt lezárják a Margit hidat – itt vannak a részletek

A tájékoztatás szerint a Duna alacsony vízállása miatt feltételezhetően egy második világháborús robbanótest került felszínre a Margit híd középső pillérénél.

A tűzszerészművelet idejére a hidat péntek hajnalban, 5 órától lezárják mindkét hídfő irányából, lezárják továbbá a Margit-sziget Margit híd felőli részét, valamint a Duna 200 méter sugarú szakaszát.

A Honvédelmi Minisztérium az Index megkeresésére közölte: a Margit híd középső hídpillérétől mintegy 15 méterre, az alacsony vízállás miatt egy megközelítőleg 10 centiméter átmérőjű, robbanóeszköznek látszó tárgy került elő. Az esetről július 22-én érkezett bejelentés a Magyar Honvédség Tűzszerész ügyeletre. Közölték, hogy a péntek hajnali lezárás érinti a Margit hidat, a hídnál zajló hajóforgalmat és a Margitszigeti Atlétikai Centrum térségét. A robbanótest megsemmisítéséről vagy elszállításáról a tűzszerészek a beazonosítást követően döntenek.

A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint

a lezárás várhatóan 5:10 és 5:50 között lesz érvényben.

A 4-es és a 6-os villamos a Széll Kálmán tér és a Szent Lukács Gyógyfürdő, valamint a Jászai Mari tér és a dél-budai végállomások között közlekedik.

A 9-es autóbusz terelve, az Árpád hídon és a Váci úton át terelve közlekedik, nem érinti a Nyugati pályaudvar és a Flórián tér közötti megállókat. Óbuda, Bogdáni út és a Batthyány tér között az ideiglenesen közlekedő 109-es autóbusszal lehet utazni.

A 91-es, a 191-es és a 291-es autóbuszok módosított útvonalon, a Sarolta utca és a Széll Kálmán tér, illetve Zugliget, Libegő és a Széll Kálmán tér között közlekednek .

A 26-os autóbusz rövidített útvonalon, a Göncz Árpád városközpont és a Margitsziget, Centenáriumi emlékmű között közlekedik, a Nyugati pályaudvar és a Margitsziget, Centenáriumi emlékmű közötti megállókat nem érinti.

A BKK az M2-es metró igénybevételét ajánlja.