A Fidesz szervereinek lefoglalása után feljelentés érkezett a főügyészségre

Hivatali visszaélés gyanújával tett feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségen (KNYF) Tényi István azután, hogy az NKA-üggyel összefüggésben a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség kedden lefoglalta a Fidesz szervereit – írja a magyarnemzet.hu.

Tényi István a feljelentésében Orbán Viktor volt miniszterelnök kijelentését idézte. A Fidesz elnöke szerdán tartott sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy az NKA-ügyet egy koncepciós eljárásnak tartja. Szerinte nyilvánvaló, hogy az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek: a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották azt az összeget, amit a kormány a számukra megszavazott – tette hozzá.

A főügyészség június 25-én közölte, hogy a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indított nyomozást az NKA-ügyben. A megalapozott gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a kompetenciáját meghaladó mértékben, a vonatkozó törvényi előírások és szabályzatok megszegésével 1079, mindösszesen 17 milliárd forintot meghaladó összegű támogatásról döntött, amellyel ekkora összegű vagyoni hátrányt okozott. A pénzügyi nyomozók a pályázati kérelmek elbírálása kapcsán eljáró hat embert őrizetbe vették, és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A Kecskeméti Törvényszék mind a hat gyanúsítottat letartóztatta harminc napra. Közöttük van Bús Balázs, az NKA korábbi alelnöke, Ughy Attila volt fideszes országgyűlési képviselő, a 17 milliárd forint kiosztásáról döntő Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának korábbi elnöke, Krucsainé Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) májusban felfüggesztett főigazgatója, valamint az NKTK kabinetvezetője és az ideiglenes kollégium két, az egykori Kulturális és Innovációs Minisztérium által delegált tagja.