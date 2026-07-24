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A Hévízi Tófürdő nemrég bezárt, tavi fürdőépülete az Építési és Közlekedési minisztérium sajtótájékoztatójának napján, 2025. július 9-én. A kormány 381 millió forint támogatást ad az épület rövidtávú helyreállítására.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Borzalmas véget ért az éjszakai fürdőzés

Infostart

Éjszaka, a kifolyócsatornán át bejutva fürdött a Hévízi-tóban egy német férfi, belefulladt a vízbe – közölte a police.hu oldalon a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A rendőrségre szerda délután érkezett bejelentés, hogy egy halott férfit találtak a Hévízi-tóban.

Kiderült, hogy a 41 éves német állampolgár előző este tiltott helyen bement a kifolyócsatornába, onnan pedig átmászott az út alatt a tóba. Úszkált, majd egyelőre tisztázatlan okokból elmerült, és a vízbe fulladt.

A Keszthelyi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.

A rendőrség arra hívta fel a figyelmet, hogy a tiltott helyen fürdőzés nem véletlenül tilos, olyan veszélyek leselkedhetnek a strandolókra, amelyeket első pillantásra nem is lehet felismerni.

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