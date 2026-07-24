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Egy részlegesen megbilincselt ember egyik keze.
Nyitókép: Getty Images/Thing Nong Nont

Ki volt a rejtélyes „Philip”? Nagy iráni akcióra mozdult rá a Moszad

Infostart / MTI

A Moszad izraeli hírszerző szolgálat csütörtökön bejelentette, hogy meghiúsította Irán kísérletét terroristák Izraelbe juttatására, akik magas rangú izraeli vezetők ellen hajtottak volna végre merényleteket.

A Moszad szerint az iráni hírszerzési minisztérium tisztjei olyan személyeket szerveztek be, akik megbízásukból információkat gyűjtöttek volna, illetve terrortámadásokat hajtottak volna végre közvetítők segítségével. A nyomozás során megállapították, hogy egy Franciaországban élő férfi pénzt kapott, hogy tagokat toborozzon a merényleteket végrehajtó csoportba.

Irán izraeli állampolgárokat, illetve olyanokat próbált beszervezni, akik képesek bejutni Izraelbe, hogy hírszerzési adatokat gyűjtsenek a kijelölt célpontokról és a támadások végrehajtásának módjáról.

A Moszad közölte, hogy meghiúsította egy Tarout Ozokor nevű, Franciaországban élő muszlim férfi – fedőnevén „Philip” – tevékenységét, akit Irán közvetítőkön keresztül szervezett be és irányított.

„Philip” feladata az volt, hogy pénzért olyan személyeket toborozzon, akik bejutnak Izraelbe, és ott magas rangú izraeli vezetők ellen hajtanak végre merényleteket. Többször is Iránba utazott, ahol találkozott megbízóival. Lebukása után Franciaországból kiutasították.

A Moszad-közlemény szerint az iráni hírszerzési minisztérium négy tisztviselője vett részt az elmúlt évek toborzási műveleteiben. Az egész akciót Aszadallá Behzád Uhszári, a minisztérium egyik magas rangú tisztviselője irányította, aki az idei izraeli-iráni háborúban életét vesztette.

A merényletterveket a Moszad és a Sin Bét belbiztonsági szolgálat nemzetközi hírszerző szolgálatokkal együttműködve, több országban folytatott nyomozással hiúsította meg.

Izrael szerint Irán ezúttal új módszert alkalmazott, mert nem közvetlenül szervezte a műveleteket, hanem közvetítőket vett igénybe, hogy elfedje saját szerepét, eltüntesse a nyomokat, és elkerülje, hogy a felelősség közvetlenül Teheránra háruljon.

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