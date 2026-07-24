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Nyitókép: Facebook/Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO

Süllyedő sétahajóhoz riasztották a mentőket a Dunán – képek

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Csütörtök éjjel víz tört be egy sétahajóba, amely emiatt süllyedni kezdett.

Mint arról a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat a Facebookon beszámolt, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitánysága riasztotta őket csütörtök éjszaka egy olyan sétahajóhoz, amely vízbetörés miatt süllyedni kezdett.

Amikor a helyszínre érkeztek, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó egységei már szivattyúzták a kikötőben álló, megdőlt katamarantest egyik részéből a vizet. Ebbe a munkába a kutató-mentők is bekapcsolódtak három nagy teljesítményű szivattyúval. Ezzel párhuzamosan búváraik megkezdték a hajótesten belüli felderítést, valamint a külső oldalról az addigra már víz alá került kipufogócső eldugaszolását.

Amikor minden szükséges információ rendelkezésre állt, a katasztrófavédelem búvárszolgálata végül ideiglenesen megszüntette a vízbetörést.

A teljes mentési munka hét órán át tartott. A szakemberek megköszönték a vízirendészet koordinációs és logisztikai segítségét, valamint azt, hogy a hajó személyzete, a tulajdonos és minden dolgozó egy emberként, professzionálisan segítette a munkájukat.

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Kezdőlap    Belföld    Süllyedő sétahajóhoz riasztották a mentőket a Dunán – képek

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