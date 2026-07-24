Elözönlötték a rendőrök Budapestet

A Budapesti Rendőr-főkapitányság korábban jelentette be, hogy saját tapasztalatai, a lakossági jelzések és a kerületi önkormányzatokkal folytatott egyeztetések alapján átfogó rendészeti intézkedéseket hajt végre Budapest közbiztonságának további erősítése érdekében.

Az ellenőrzéssorozat első hetében több mint 400 rendőr vett részt a főváros több pontján végrehajtott célzott közterületi ellenőrzésekben. Az egyenruhások 712 embert igazoltattak, 33 személyt elfogtak, további 33-at előállítottak, hat esetben pedig biztonsági intézkedést hajtottak végre. A rendőrök többek között garázdaság, lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt intézkedtek, emellett körözött személyeket is elfogtak – írja a police.hu, ahol videók is láthatók az ackiókról.

A rendőrök 16 esetben tettek szabálysértési feljelentést, további 40 esetben pedig helyszíni bírságot szabtak ki. Az intézkedések között a közterület rendjét érintő szabálysértések – így például köztisztasági szabálysértés és közterületi alkoholfogyasztás – mellett közlekedési szabályszegések is szerepeltek.

A BRFK az ellenőrzéssorozat eredményeit, tapasztalatait és a rendelkezésre álló közterületi adatokat folyamatosan elemzi. Ezek alapján határozza meg, hogy a főváros mely területein, milyen jellegű és intenzitású rendőri jelenlétre, illetve további célzott ellenőrzésekre van szükség.